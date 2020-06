VIDEO Cod rosu de inundatii pe raul Jiu. Un drum s-a prabusit din cauza viiturii. Sute de oameni, evacuati

Un drum s-a prabusit din cauza viiturii

Ziare.

com

Potrivit ISU Hunedoara, la ora 06:35 s-a transmis populatiei, din zonele Uricani, Lupeni, Petrosani un mesaj RO- alert de avertizare cod rosu hidrologic.75 de pompieri militari cu 20 de mijloace tehnice de interventie au fost mobilizate imediat pentru interventia in zonele afectate pentru evacuarea persoanelor aflate in pericol si pentru limitarea efectelor negative ale fenomenelor meteo.De asemenea, pompieri militari, jandarmi , salvamontisti din intregul judet Hunedoara precum si din judetele Caras-Severin, Timis si Sibiu intervin cu 34 de motopompe pentru evacuarea persoanelor din zonele afectate cat si pentru limitarea efectelor negative ale fenomenelor meteo.Potrivit Directiei Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, o bucata din DN 66 este inundat si rupt in zona Campul lui Neag. "Incepand cu ora 11:15, CNAIR impreuna cu Politia Rutiera au instituit masura inchiderii circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 66, intre Bumbesti Jiu si Petrosani din cauza unei viituri generate de cresterea foarte mare a debitului raului Jiu.Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent si sa respecte restrictiile impuse temporar"a transmis DRDP Timisoara pe pagina de facebook.Totodata, potrivit ISU Hunedoara, au fost evacuate 270 persoane din localitatea Lupeni, Aninoasa si Uricani catre punctul de evacuare stabilit la Scoala 2 Barbateni. Inca 2 scoli generale au fost stabilite ca puncte de evacuare in localitatile Iscroni si Aninoasa.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a facut demersurile necesare pentru trimiterea in zona a 3 elicoptere pentru misiuni de recunoastere in teren si salvare- evacuare.In zona afectata se transmit frecvent mesaje RO- alert si au fost pornite sistemele de avertizare acustica a populatiei. "Rugam oamenii aflati in zonele afectate de viituri sa evite pericolele, sa nu tranziteze drumurile sau podurile aflate in calea torentilor, sa se refugieze, la nevoie, la nivelurile superioare ale locuintei daca este inundata gospodaria si sa respecte recomandarile si solicitarile autoritatilor", a mai anuntat ISu Hunedoara.In plus, s-a dispus masura restrictionarii circulatiei rutiere de catre echipajele politiei rutiere in Defileul Jiului si zonele adiacente, din cauza aluviunilor si copacilor care vin din amonte si rup poduri si podete.