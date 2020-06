VIDEO Dezastrul provocat de inundatii in judetul Alba: persoane evacuate, zeci de hectare inundate, drumuri si podete distruse

Ziare.

Efectele produse si misiunile executate in urma ploilor produse in intervalul 23.06.2020 ora 04:00 - 23.06.2020 ora 17:0032 persoane sinistrate (persoane a caror locuinte au fost afectate total sau partial de inundatie si care sunt cazate in prezent in sala de sport); 2 case distruse; 1 casa avariata; 111 case inundate; 4 anexe gospodaresti avariate; 111 anexe gospodaresti inundate; 12 obiective economice inundate (Sc Prebet SA, Gara CFR , Metalurgica, Salon Georgia, CLF, Hotel Victoria, SC Cocosul de Aur, SC Capitol, SC Energo Impex, Sioncimec, SC Electrica, SC Gaisean); 5 poduri avariate/colmatate; 5 podete avariate/colmatate; 0,2 km drumuri nationale avariate/aluviuni; 0,7 km drumuri judetene avariate/aluviuni; 3,5 km strazi avariate/aluviuni; 1 km drumuri forestiere si agricole avariate/colmatate; 1 pod CFR colmatat cu circulatia feroviara intrerupta; 20 000 mp de sere si solarii inundate; 2 posturi trafo avariate fara afectarea consumatorilor; 2 statii de autobuz avariate.Pompierii au intervenit la salvarea a 3 persoane (2 adulti si 1 copil de 9 luni) cu barca pneumatica apartinand ISU Alba in spatii puse la dispozitie de autoritatea publica locala. Se desfasoara actiuni de interventie pentru evacuarea apei pe strazile 1 Decembrie, Morii, Gradinii, Muzicantilor, Simion Barnutiu, Horea, Arenei, Campului. S-a transmis mesaj prin RO-ALERT pentru informarea populatiei din municipiu cu privire la riscul de inundatii si viituri, precum si masurile necesare a fi luate pentru salvarea vietii si protectia gospodariilor.Evacuare apa din 7 subsoluri ale unor locuinte. S-a intervenit pentru decolmatarea a 5 podete; S-a intervenit pentru decolmatarea drumului DJ650 pe aproximativ 600 m; Peretele unei locuinte a fost afectat de o alunecare de teren. Interventia a fost asigurata de SVSU Stremt cu tehnica din dotare.Evacuare apa din 7 curti si un subsol al unei locuinte; S-a intervenit pentru decolmatarea a doua podete; Valea Ciugudului s-a revarsat in 4 curti si a afectat un podet; S-a intervenit pentru decolmatarea unui drum, pe o distanta de 500 m, de pe raza localitatii Mahaceni.Valea iesita din matca a inundat drumul de acces spre lacul Iezer si a doborat un copac pe partea carosabila; Interventia a fost asigurata de SVSU Ighiu cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei.S-a intervenit pentru acordarea asistentei medicale unei persoane imobilizate la pat de catre SVSU Miraslau, ambulanta SAJ si SMURD Alba. Accesul la locuinta pacientului fiind ingreunata de inundarea strazii; S-au decolmatat 20 de podete; S-a intervenit pentru decolmatarea drumurilor comunale pe o distanta de aproximativ 20 km; Au fost afectate aproximativ 0,6 ha gradini; Au fost afectate 10 ha teren arabil; Au fost rupti 6 stalpi de telefonie.Au fost inundate 30 ha de teren arabil; S-a intervenit pentru decolmatarea a doua strazi din satul Lunca Tarnavei; Au fost decolmatate 20 de podete; Interventia a fost asigurata de SVSU Ighiu cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei. Comuna Livezile: Au fost afectate 2 poduri mari si 2 podete; Au fost inundate 7 pivnite; Au fost inundate 7 curti si 5 ha de gradini; Interventia a fost asigurata de SVSU Livezile cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei.DC 103 Valea Inzelului aproximativ 4 km carosabil rupt, 4 podete distruse, 6 autoturisme blocate (1 autoturism avariat); DC 128 Valea Ilzei aproximativ 2 km (500 m distrus complet), 5 podete distruse, 3 autoturisme blocate; DC 231 Vladesti-Rimet sat surpat pe un sens (aproximativ 70 ml) se poate circula pe un sens; Drum vicinal Valea Inzelului 1 podet distrus si 1 tub de beton, nu se poate circula; DC 229 Bradesti-Dealul Geoagiului distrus pe aproximativ 1 km; 4 case izolate-acces auto prin Valea Inzelului; 5 case izolate-acces auto prin Valea Uzei. Intervine CLSU Rimet cu 1 Buldoexcavator, 1 TAF si 9 persoane. Situatia centralizata a efectelor produse de fenomenele meteo periculoase in 23.06.2020 intervalul orar 17:00 - 24:00: Municipiul Aiud: 3 case avariate; 6 case inundate; 2 obiective economice inundate (Coperativa de Consum Aiud, SC AD Garage SRL); 2 obiective sociale si administrative (Administratia Finantelor Publice, Gradinita cu Program Prelungit nr. 10); 28 autoturisme avariate; 40 fantani inundate; 75 animale moarte (pui, gaini); S-au desfasurat actiuni de interventie pentru evacuarea apei pe strazile Codrului, Dorului, Iuliu Maniu, Dr. Ciortea, Unirii, Izvorului, Bailor;Sosele inundate; 36 subsoluri inundate; 2 case inundate si toate gradinile inundate; Interventia a fost asigurata de SVSU Valea Lunga cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei.4 subsoluri inundate; 10 curti inundate; 2 ha gradini inundate;Interventia a fost asigurata de SVSU Valea Lunga cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei. Sat Sanmiclaus: Inundata sala de sport; Podul de pe DJ 107V inundat; Strazile Saraturii si Ingusta sunt inundate (2 m sub apa); Conducta de gaz sparta si conducta de apa de la Biia, rupta de tot; Viitura, post TRAFO afectat, 476 abonati nealimentati cu energie electrica; Interventia a fost asigurata de ISU, SVSU Sanmiclaus, Apa CTTA si Electrica cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei.4 pivnite inundate, 3 curti inundate; conducta de canalizare avariata. Interventia a fost asigurata de SVSU Berghin cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei. Sat Sancel: Operator economic inundat; Curte inundata; 2 case inundate; Interventia a fost asigurata de SVSU Sancel cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei.1 ferma agricola inundata (baloti); 5 strazi inundate; 12 case inundate; 10 case inundate in comuna Tatarlaua; 2 podete colmatate; Interventia a fost asigurata de SVSU Cetatea de Balta cu tehnica din dotare pentru remedierea situatiei. BIlantul nu cuprinde situatia din comuna Farau, unde de asemenea, s-a produs marti seara o viitura puternica, o femeie fiind salvata in ultimul moment din fata apelor.La inundatiile din Alba au intervenit in toate situatiile mentionate forte si mijloace de la ISU Alba, IJJ Alba, IPJ Alba si SC APA CTTA SA.Nota: Fisierle video pot fi vazute doar in varianta desktop