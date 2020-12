VIDEO Situatie dramatica pe raul Teleajen din Prahova. Zeci de pompieri lucreaza la un dig sub amenintarea codului portocaliu de inundatii

Zeci de pompieri lucreaza pentru realizarea unui dig din saci de nisip, iar avertizarea conform careia apele raului vor creste din nou a fost facuta in conditiile in care nivelul apei incepuse sa scada.Conform datelor furnizate de ISU Prahova, codul portocaliu a intrat in vigoare duminica, la ora 12:00, si este valabil pana la ora 23:00 si vizeaza cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de aparare pe raul Teleajen si pe Cricovul Sarat.Avertizarea vine in conditiile in care, sambata seara, un dig din gabioane ridicat pe malul Teleajenului a cedat, pe o lungime de peste 30 de metri, punand in pericol terasamentul fostului depozit de deseuri municipale aflat la iesire din Ploiesti, cu acces rutier din DN1 A.Inca de sambata, peste 40 de pompieri de la ISU Prahova au inceput ridicarea unui dig din saci de nisip in zona afectata, iar duminica acestia au reluat operatiunea, care continua si la ora transmiterii acestei stiri.Duminica nivelul apei incepuse sa scada, inainte ca hidrologii sa anunte ca se asteapta noi cresteri de debite.