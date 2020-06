VIDEO Un drum national a fost inchis dupa ce a fost rupt de viitura/UPDATE

Ziare.

UPDATE: Prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean a anuntat ca DN1 R a fost inchis circulatiei rutiere dupa ce a fost rupt pe 2 portiuni de aproximativ 50 m. Abrudean a mai anuntat pe pagina sa de Facebook ca podetul provizoriu peste raul Crisul Repede, care face legatura intre localitatea Poieni - DN 1 E60 si Valea Draganului, a fost afectat de inundatie si a fost inchis circulatiei. "Lucratori din cadrul ISU, CNAIR, Politia Romana, Consiliul Judetean si din cadrul primariilor limitrofe au fost in permanenta la datorie si sunt in continuare in teren pentru rezolvarea cat mai rapida a problemelor", a mai anuntat prefectul judetului Cluj.Mai multe drumuri nationale si judetene au fost afectate de ploile abundente din ultimele 24 de ore. Printre cele mai afectate a fost DN 1 R, din judetul Cluj. Drumul a fost inchis circulatiei complet dupa ce a fost rupt de o viitura. In urma inchiderii soselei, circulatia a fost deviata pe urmatoarele rute ocolitoare:DN1 R Huedin - DJ108C Valeni-Manastireni- DJ103L Manasturu Romanesc - Rasca - DJ103K Dealu Negru - Belis.Huedin - Margau-Rachitele (DJ108C) -Dealu Botii DC121 - Balcesti - BelisBelis Dealu Negru - Rasca - Dangau Mare-Agarbiciu (DJ103K) - DN1E60 Capusu mareBelis - Rasca (DJ103K) - Manastireni (DJ103L) - Manastireni - Ardeova (DJ108C) - DN1E60.