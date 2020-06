VIDEO Viitura puternica intr-un oras din vestul tarii. Imaginile au devenit virale pe internet

Ziare.

ISU Caras-Severin a anuntat ca in urma ploilor abundente s-au format scurgeri pe versanti care au inundat 8 strazi in orasul Oravita si 3 strazi in localitatea Ciclova Montana si mai multe gospodarii din Ciclova Romana. ISU Caras-Severin a mai anuntat ca toate echipajele disponibile ale Sectiei de Pompieri Oravita s-au deplasat in teren si, impreuna cu autoritatile publice locale, au intervenit pentru limitarea inundatiilor."In orasul Oravita s-au inregistrat 30 de gospodarii afectate de inundatii , in Ciclova Montana - 6, iar in Ciclova Romana - 2. Drumul judetean 571J, intre Ciclova Romana si Ciclova Montana a fost acoperit de aluviuni si este blocat. Echipaje ale Politiei dirijeaza circulatia in zona. In Ciclova Montana, pe str. Bujorilor, SVSU Oravita a actionat cu un boldoexcavator pentru decolmatarea unui tub de scurgere. Pentru inlaturarea efectelor inundatiilor intervin 35 de pompieri militari cu 7 autospeciale si 8 motopompe", au transmis reprezentantii ISU Caras-Severin, potrivit opiniatimisoarei.ro