Doi oameni din Prahova, scosi de pompieri din apa dupa ce au mers sa spele masina la rau. Cei doi au fost prinsi de viitura VIDEO

Primele date arata ca cei doi au mers cu masina in apa pentru a o spala, fiind surprinsi de o viitura.Incidentul a avut loc in zona Rizanesti, din apropierea orasului prahovean Valeni de Munte. Primele date arata ca doua persoane au mers cu un autoturism la raul Teleajen, pentru a spala masina, insa au fost surprinse de o viitura, fiind purtate de apa.La fata locului au fost mobilizate doua masini de stingere, o ambulanta si o barca pneumatica, la ora transmiterii acestei stiri cei doi fiind salvati de catre echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova.Judetul Prahova se afla sub avertizare Cod Portocaliu incepand de vineri de la ora 14:00 pana sambata dimineata, fiind anuntate vijelii puternice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 80...100 km/ora, frecvente descarcari electrice si grindina de medii si mari dimensiuni. Aversele vor fi torentiale, iar cantitatile de apa vor depasi local 35...50 litri/metru patrat si izolat, indeosebi in vest, centru si la munte, 70 litri/metru patrat."Recomandam populattiei sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apelor pluviale. De asemenea, in cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, facem apel la cetateni sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu se apropie de malurile acestora.In situatia manifestarii vantului puternic, recomandam cetatenilor sa ramana in spatii inchise care le asigura protectia si sa evite deplasarea in zone cu copaci, panouri publicitare sau stalpi de electricitate care ar putea fi doborati", a transmis Inspectoratul penru Situatii de Urgenta Prahova.