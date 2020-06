Viitura puternica la Aiud. Strazi si locuinte afectate de ploi, iar circulatia feroviara pe Magistrala 300 a fost intrerupta

Ziare.

com

Apa a atins peste 1 metru, pe strazi, in apropierea vaii Aiudului. Pe timpul noptii, pompierii militari au evacuat dintr-o casa, de pe strada 1 Decembrie, o familie formata din doi adulti si un copil de 9 luni. In cursul diminetii, in zona a fost transmis si un mesaj RO-ALERT in legatura cu pericolul privind inundatiile.Sunt inundate 8 strazi, iar circulatia feroviara pe Magistrala 300 a fost intrerupta. Inundatiile afecteaza si activitatea pe platforma industriala. Dupa ce podul de cale ferata de pe valea Aiudului s-a colmatat, apa si-a gasit un nou traseu care trece exact prin curtea societatii Prebet Aiud.Primaria municipiului a indemnat la calm., au transmis reprezentantii administratiei locale.Potrivit Politiei Romane, circulatia feroviara pe magistrala 300 Teius - Cluj-Napoca este intrerupta la kilometrul feroviar 412, in statia C.F. Aiud, dupa ce apele raului Aiud au inundat calea ferata.Circulatia trenurilor este oprita in statia Aiud, aflata pe sectia CF Teius - Razboieni, dupa ce liniile si peroanele au fost inundate, a anuntat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Oana Branzan.Din cauza nivelului crescut al apelor, care au acoperit liniile de cale ferata si cinci macazuri, traficul feroviar nu se poate realiza in conditii de siguranta. Regionala CF Brasov asigura transbordare cu mijloace auto pe relatia Teius - Aiud si Aiud - Razboieni pentru urmatoarele trenuri: R 3083, IR 1835,IR 1836, R 2441 si R 2442.