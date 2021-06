O viitura a distrus drumurile de acces catre un sat din Vrancea. Mai multi oameni veniti de la munca nu au cum sa ajunga acasa

Ulterior, Consiliul Judetean Vrancea a anuntat ca a fost amenajata o punte de lemn, peste podul de beton aflat in constructie, pentru circulatia pietonilor.Satul Bradacesti, situat in zona de munte a judetului Vrancea, este izolat dupa ce o viitura puternica a distrus drumul judetean care leaga localitatea de restul comunei. Soseaua a fost rupta in doua zone, astfel ca circulatia de la Podul Zabala pana la satul Bradacesti este intrerupta.Mai multi oameni veniti de la munca nu au cum sa ajunga acasa.Ca urmare, Consiliul Judetean Vrancea a transmis un anunt catre toate persoanele aflate in trafic , pe DJ 205D, in zona Nereju."In urma viiturii produsa vineri astazi, 18.06.2021, de catre raul Zabala, cele doua variante ocolitoare de circulatie au fost distruse, astfel ca circulatia de la Podul Zabala pana la satul Bradacesti este intrerupta. Pe podul care se afla in lucru, constructorul care executa lucrarile lucreaza la amenajarea unui pasaj pietonal, pentru trecerea pietonilor si se analizeaza posibilitatea executarii unei variante de circulatie cand apele paraului Zabala vor scadea si se va putea face acest lucru", a aratat CJ Vrancea.Ulterior, Consiliul Judetean Vrancea a anuntat ca a fost gasita o solutie provizorie, pana la retragerea apelor, fiind construit un pasaj pietonal din lemn peste podul din beton aflat in constructie."Au fost luate masuri pentru reluarea ciculatiei pietonale, pana cand conditiile meteorologice ne vor permite sa intervenim mai mult. Toti factorii implicati sunt in alerta, pentru a asigura traficul temporar in aceasta zona. Facem un apel la locuitorii din zona sa inteleaga situatia, este o calamitate naturala si, pe cat posibil, sa evite zona, daca nu au urgente . In prezent se analizeaza posibilitatea executarii unei variante de circulatie cand apele paraului Zabala vor scadea si se va putea face acest lucru", a declarat Catalin Toma, presedintele Consiliului Judetean Vrancea.In caz de urgente, Ambulanta si SMURD -ul vor prelua persoanele care au nevoie de ajutor din punctul in care drumul permite deplasarea catre unitatile spitalicesti.