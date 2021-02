Pericol de viituri pe sapte rauri din Romania. Hidrologii au emis avertizari cod portocaliu si galben

Cresteri de debite si niveluri pe Dunare

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu, ce acopera sapte bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor , in intervalul 12 februarie, ora 12:00 - 13 februarie, ora 00:00, va fi Cod portocaliu de viituri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raul Tur - sector aval de Acumularea Calinesti (sector indiguit - judetul Satu Mare) si pe raul Crasna - sector aval S.H. Craidorolt (sector indiguit - judetul Satu Mare).Totodata, in acelasi interval va fi in in vigoare un Cod galben de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Negru - sector aval confluenta Holod (judetele: Bihor si Arad), Crisul Alb - sector aval S.H. Vata de Jos (judetele: Hunedoara si Arad), raul Mures pe sectorul aval confluenta Aries - amonte S.H. Alba Iulia (judetele: Mures si Alba), Bega Veche - sector aval de Acumularea Pischia si Bega - sector aval S.H. Balint (judetul Timis).Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod galben de cresteri de niveluri si debite, cu depasirea cotelor de aparare, ce vizeaza sectorul romanesc al Dunarii Astfel, conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 12 februarie, ora 6:00 - 19 februarie, ora 12:00, se vor inregistra cresteri importante de debite si de niveluri pe Dunare, sector aval de S.H.E.N. Portile de Fier - amonte S.H. Giurgiu (judetele: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu).Hidrologii mentioneaza ca sectorul Dunarii, aval Gruia, este aparat impotriva inundatiilor prin lucrari de indiguire."Pe baza informatiilor actuale, nu se prognozeaza posibilitatea aparitiei unor probleme deosebite ca urmare a propagarii viiturilor pe sectorul romanesc al Dunarii, dar este necesara o monitorizare atenta a evolutiei situatiei hidrometeorologice si, respectiv, a comportarii lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor", precizeaza INHGA.