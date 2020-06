Zeci de case din peste 30 de localitati, inundate in urma viiturilor. Judetele Arges, Botosani si Hunedoara, cele mai afectate

Ziare.

"Din cauza unei viituri formate pe raul Mazgana, zeci de gospodarii din localitatea Hartiesti, judetul Arges au fost inundate. Din zona afectata au fost evacuate temporar 4 persoane (2 adulti si 2 minori), iar un atelaj hipo in care se aflau 2 persoane a fost surprins de apa. Cele 2 persoane au reusit sa se salveze, iar animalul a fost scos din apa de pompieri ", arata IGSU.Potrivit aceleiasi surse, o alta situatie deosebita se inregistreaza la nivelul judetului Botosani, in zona inundabila a raului Prut. In localitatile Baranca, Rediu si Radauti Prut, ca urmare a riscului ridicat de viitura, s-a actionat cu pompieri si reprezentanti ai Sistemului de Gospodarire a Apelor si ai autoritatilor publice locale pentru consolidarea accesului in locuinte cu aproximativ 20.000 de saci cu nisip si 500 metri liniari de panouri mobile. De asemenea, la nivelul judetului Botosani, din cauza riscului crescut de inundatii , sunt evacuate 160 persoane, din care 81 in localitatea Baranca si 79 persoane din localitatile Radauti Prut si Rediu.Ploile au produs efecte majore si in 8 localitati din judetul Hunedoara, unde mai multe gospodarii au fost inundate. Colegii nostri au actionat pentru evacuarea apei din peste 120 de locuinte, curti si beciuri.Avand in vedere ca, in unele zone, apele s-au retras si nu mai exista pericol de inundatii, 75 de persoane evacuate in zilele anterioare din localitatile Aiud/AB - 40 persoane, Rodna/BN - 26 persoane, Fenes si Teregova/CS - 3 persoane, Valea Viseului/MM - 2 persoane si Hartiesti/AG - 4 persoane au revenit la domiciliu."Pentru ca populatia sa adopte masurile de autoprotectie, in zonele vizate de atentionarile si avertizarile hidrometeorologice imediate, au fost emise 8 mesaje prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 6 judete (BN, BT, NT, IS, SJ si SV). Traficul rutier este blocat pe 2 drumuri judetene (DJ 668 si DJ 668A/HD), restrictionat pe alte 3 drumuri judetene (DJ 106E/AB, DJ 137A/BV si DJ 153/MS) si a fost temporar afectat pe 1 drum judetean (DN10/CV). La acest moment, ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, se desfasoara interventii in 2 judete (AR si HD) pentru evacuarea apei din curti si pentru refacerea terasamentelor cailor rutiere/feroviare afectate de viituri", mai transmite IGSU.