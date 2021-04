Gruparea de proxeneti din care face parte Alex Bodi colabora cu motociclistii Hells Angels. Cum erau torturate fetele

30 de membri ai acestei grupari de crima organizata au fost trimisi in judecata de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ).Potrivit rechizitoriului, liderii lor se aflau in relatii apropiate cu gruparea "Hells Angels", catalogata la nivel international de catre autoritati drept "sindicat de crima organizata", specializat in trafic de persoane, de droguri , de armament, omoruri "la comanda" si alte infractiuni grave.Zeci de tinere din zona de sud a tarii au ajuns in bordelurile din Germania prin aceasta retea. Dosarul este judecat la Tribunalul Gorj.Cel considerat "creierul" este Constantin Adrian Tamplaru, un temut interlop roman. Printre cei judecati in acest dosar penal este si Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, acuzat de catre procurori ca a transportat zeci de tinere in tari din Europa, pentru practicarea prostitutiei.Cercetarile au inceput in anul 2015, cand DIICOT Craiova s-a sesizat ca, sub coordonarea lui Constantin Adrian Tamplaru, aflat in Penitenciarul Craiova, s-a constituit un grup infractional organizat specializat in trafic de persoane si proxenetism.Si alti detinuti au aderat la aceasta grupare, racoland tinere pe retelele sociale prin metoda "Loverboy". Tinerele erau facute sa creada ca aveau o relatie de iubire si ca vor avea un viitor comun cu proxenetii, dupa care erau duse in tari din Europa, unde erau constranse sa se prostitueze."Membrii gruparii il incunostintau (n.red. - pe Adrian Tamplaru) cu privire la tinerele pe care le recrutau si locurile in care le transportau si adaposteau, solicitandu-i aprobarea pentru actiunile lor; medianeintelegerile dintre membrii gruparii si ii indruma cu privire la activitatea infractionala; colecta "taxe de protectie", caruia membrii gruparii i se adresau cu apelativul "nasu", iar acesta le zicea "fini", s-au pus bazele unei grupari infractionale (autointitulata "familia"/ "fratia adevarata"/ "familia") specializata, in principal, in traficul de persoane, trafic de minori si proxenetism, in secundar in santaj (consecinta a platii unor taxe de protectie)", se arata in rechizitoriu.Tinerele, unele dintre ele minore, erau transportate in Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Elvetia si erau constranse sa se prostitueze. Potrivit anchetatorilor, unele dintre bordelurile din Germania unde erau duse victimele erau administrate de membri ai gruparii "Hells Angels".Constantin Adrian Tamplaru si un alt membru al gruparii, la care au fost gasite caiete cu numele a zeci de tinere, ar fi dezvoltat o stransa legatura cu lideri marcanti ai gruparii "Hells Angels", unul dintre ei fiind un roman din Medias, care are cetatenie germana si care a plecat din tara in anii '80, "un lider marcant al gruparii infractionale "Hells Angels" (numarul doi in ierarhia locala) care se ocupa de administrarea mai multor bordeluri in Germania (detine mai multe cluburi de noapte unde se practica prostitutia, in Mainz, Leipzig si Offenbach). (...) Totodata, din analiza fotografiilor publicate s-a stabilit ca are mai multe tatuaje, dintre care unul situat pe bratul drept, langa un alt tatuaj reprezentand portretul lui Vlad Tepes, ce contine un text in limba romana respectiv: TRADATORILOR OCHII LI SE VOR SCOATE. LIMBA LE VA FI TAIATA SI PRIN TEAPA VOR FI TRASI", se mentioneaza in rechizitoriu.Acesta este cunoscut in mediul prostitutiei din Germania, fiind violent, inarmat si consumator de droguri. El figureaza ca director executiv al unui bordel din Mainz, care are aceeasi adresa cu domiciliul sau.O intalnire a avut loc la Sibiu, au stabilit procurorii: "Membrii gruparii infractionale (...) s-au intalnit la Sibiu cu un membru "Hells Angels" din Germania cu statut de senior, cu influenta puternica in bordelurile Mainhattan, Oase si Shark (unde s-a stabilit ca s-au prostituat multe dintre victimele gruparii infractionale) din Frankfurt".Oamenii legii au indicii ca unele tinere au fost duse pentru a se prostitua chiar si in Emiratele Arabe Unite.In rechizitoriu, se prezinta si declaratia unui martor care arata ca auzea cum una dintre victime , din municipiul Targu Jiu, tipa in urma bataii primite si iesea plina de sange. "Ii era teama de inculpat deoarece avea tendinte de nebunie, iar de cate ori o batea pe persoana vatamata (...) o si taia cu cutitul. De asemenea, stie de la persoana vatamata ca inculpatul s-a dus la parintii ei si a aruncat in curte un cap de vitel si sange pe casa".