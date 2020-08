Electrica anunta ca va cere Consiliului Concurentei eliminarea companiei din lista "neagra" cu firmele vizate in investigatii privind trucarea de licitatii

Lista cuprinde 35 de companii, dintre care Siveco Romania, Electrica SA, Electromagnetica si Energobit.In lista se gasesc si companiile Safety Securty SRL si Spartan Paza si Protectie SRL, doua firme care au ca administrator si asociat unic pe Maria Oprescu, soacra omului de afaceri Remus Radoi, zis "Codita".De asemenea, in "blacklist" mai sunt si Armax, Condmag, Intrarom, Vesta Investment si CIS Gaz."Ca urmare a aparitiei in spatiul public a informatiei conform careia Electrica a fost inclusa in 'lista neagra' intocmita de Consiliul Concurentei, compania face urmatoarele precizari: Societatea Energetica Electrica SA a fost sanctionata de catre Consiliul Concurentei prin Decizia nr. 77/20 decembrie 2017, autoritatea retinand calitatea de 'facilitator' (concept neconfirmat definitiv de instantele din Romania). Compania a colaborat deplin cu Consiliul Concurentei pe parcursul investigatiei, dincolo de obligatia legala, si nu a fost mentionata in probatoriul autoritatii de concurenta ca participant la intelegerile din piata. Totodata, avand in vedere faptul ca Electrica nu este producator de contoare electrice, consideram ca nu se poate retine faptul ca societatea a participat la vreo intelegere de impartire a pietei comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe de masurare a energiei electrice din Romania", arata Electrica intr-un comunicat.Electrica a contestat Decizia, iar procesul se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, avand termen de judecata 9 februarie 2022, astfel incat, in acest moment nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva."In acest context, includerea Electrica in 'lista neagra' intocmita de Consiliul Concurentei incalca drepturile si aduce atingere imaginii Electrica, intrucat este asociata cu ideea de vinovatie dovedita definitiv, ceea ce este lipsit de fundament legal. In consecinta, Electrica va lua legatura cu reprezentantii Consiliului Concurentei pentru a solicita eliminarea companiei de pe lista intocmita de catre autoritate. Electrica reaminteste ca, in savarsirea faptelor retinute de catre Consiliul Concurentei nu au fost implicate persoane care aveau putere de reprezentare a societatii si nici nu au actionat in temeiul unui mandat acordat de societate, sens in care compania a derulat anchete interne , iar in urma acestor demersuri interne, a procedat la adoptarea masurilor legale care se impun", mai arata compania.Reprezentantii companiei spun ca evenimentele care fac obiectul deciziei se refera la comercializarea, de catre mai multe companii, a contoarelor si echipamentelor conexe de masurare a energiei electrice din Romania in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare in perioada 27 noiembrie 2008 - 30 septembrie 2015 si de catre Electrica, in calitate de facilitator, in perioada 24 noiembrie 2010 - 30 septembrie 2015."Electrica este o societate comerciala cu capital majoritar privat, organizata dupa cele mai inalte standarde de guvernanta corporativa si are o politica de toleranta zero fata de orice incalcari ale legilor in vigoare. In acest sens, la nivelul companiei exista un program de asigurare a conformitatii cu legislatia in domeniul concurentei (diseminat, implementat si asumat de angajati). Reamintim, totodata, ca Electrica este o companie listata la bursa, iar informatiile lipsite de fundament facute public pot influenta negativ pretul actiunilor si posibilitatile viitoare de finantare", mai spun ei.Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice.Grupul Electrica ofera servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori si are o arie de cuprindere nationala - cu organizare in trei zone pentru distributia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, si pe cuprinsul intregii tari pentru funizarea energiei electrice si pentru intretinere si servicii energetice.Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listata pe bursele de valori din Bucuresti si Londra. Electrica este singura companie romaneasca listata din domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice din Romania.Citeste si: