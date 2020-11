Un politist de la Investigatii Criminale a murit de COVID-19. Avea 34 de ani

Potrivit Adevarul, politistul era internat la Spitalul Judetean din Brasov si a murit joi dimineata in jurul orei 4.00. Politistul a ajuns la spital in urma complicatiilor aparute dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.: Este vorba de subcomisarul de politie Ionut Hanganu. El a absolvit Liceul Militar "Neagoe Basarab" Buzau in anul 2005, iar in anul 2010 a absolvit Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, fiind repartizat sa isi desfasoare activitatea in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, in domeniul investigatiilor criminale.In urma promovarii unui concurs, in luna martie a anului 2020, subcomisarul de politie Ionut Hanganu a fost numit sef birou Investigatii Criminale in cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Brasov."De-a lungul carierei, in urma evaluarilor, colegul nostru a primit numai calificatul foarte bine. Pe aceasta cale, aducem un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg, trecerea sa in nefiinta reprezentand o mare pierdere pentru Inspectoratul de Politie Judetean Brasov si Sectia Regionala Politie Transporturi Brasov, lasand in sufletele noastre un imens regret si o adanca tristete.Inspectoratul de Politie Judetean Brasov si Sectia Regionala Politie Transporturi Brasov transmit sincere condoleante familiei indoliate si isi exprima profunda compasiune pentru pierderea suferita!", se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean Brasov.