Un politist de la Rutiera a luat mita de la un agent sub acoperire. Dupa aproape 2 ani de la prima infractiune a fost trimis in judecata

Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Alba luni, 13 iulie 2020.Potrivit rechizitoriului, la datele de 28.10.2018, respectiv 12.06.2019, inculpatul, in calitate de agent principal de politie , a pretins si primit de la denuntator, iar ulterior de la investigatorul sub acoperire, sumele de 400 lei, respectiv 200 lei, pentru a nu indeplini un act ce intra in atributiile sale de serviciu, respectiv sanctionarea contraventionala a celor doua persoane pentru abateri la regimul rutier.Parchetul mai transmite ca, in cauza, urmarirea penala a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Alba si Centrul Operational 3 Cluj Napoca.Pe perioada cat este judecat, politistul este la dispozitia comandantului IPJ Alba. Daca va fi condamnat penal, acesta isi va pierde locul de munca in cadrul politiei. Dupa ce a fost prins in flagrant , politistul a fost transferat de la Rutiera la Serviciul de Operatiuni Speciale (mascati).