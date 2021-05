Dosar penal pentru barbatul din Botosani care s-a vaccinat de trei ori cu Pfizer. Motivatia gestului sau este halucinanta

"In acest caz am intocmit dosar penal pentru fals in declaratii", a afirmat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ), Delia Neniscu.La nivelul Directiei de Sanatate Publica Botosani a fost inceputa o ancheta pentru a se stabili conditiile in care barbatul a reusit sa obtina a treia doza de vaccin."Fiind foarte aglomerat, probabil nu s-a asteptat validarea in sistemul informatic si a intrat in zona de vaccinare, unde a primit doza de vaccin. Dupa ce i-a fost injectata doza, a declarat ca a avut rapelul la vaccinul Pfizer in urma cu o saptamana si ca a primit a treia doza. Intre timp, in sistemul informatic au aparut datele si ca intr-adevar a fost vaccinat in urma cu o saptamana. DSP a demarat o ancheta pentru a stabili exact firul evenimentelor", a precizat Monica Adascalitei, directorul DSP Botosani.Potrivit acesteia, dupa administrarea dozei, barbatul vaccinat a treia oara a ramas cateva ore sub supravegherea medicului din centrul de vaccinare, dupa care a fost transferat la Camera de Primiri Urgente a Spitalului Municipal Dorohoi."Pe tot parcursul zilei nu a prezentat niciun simptom sau o reactie adversa post-vaccinare. Medicul de la Camera de Primiri Urgente i-a recomandat si un examen psihiatric. El este monitorizat in continuare de colegii mei din DSP pentru a se asigura ca nu sunt si alte probleme dupa vaccinare. Momentan nu a fost nicio reactie adversa la vaccin", a adaugat directorul Directiei de Sanatate Publica.Explicatia barbatului pentru gestul sau este halucinanta. El a marturisit ca a vrut sa se vaccineze cu a treia doza pentru ca, dupa ce a primit rapelul, a inceput sa vada si sa auda mai bine. Botosaneanul spune ca si-ar dori chiar si a patra doza."In cauza a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunii de fals in declaratii. Urmeaza ca la finalul anchetei sa fie dispuse masurile procedurale", a precizat Delia Neniscu, purtatorul e cuvant al IPJ Botosani.