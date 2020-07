Cinci politisti din Olt, in frunte cu seful inspectoratului si un adjunct, depistati cu COVID-19

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, joi, la nivelul IPJ s-a inregistrat un caz de infectare cu Covid-19, la un politist care isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, fiind luate masuri de protectie, conform protocoalelor medicale."In acest sens, facem precizarea ca dupa primirea rezultatului care indica infectarea, s-a procedat la informarea structurilor ierarhice si a Directiei de Sanatate Publica, pentru prelevarea imediata de probe pentru toti contactii apropiati (conform definitiei de caz). In urma rezultatelor sosite in aceasta dupa-amiaza (vineri - n.r), conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Olt, precum si un ofiter din cadrul Politie municipiului Slatina, un altul din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si un agent din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au fost confirmati pozitiv cu virusul COVID-19", au precizat reprezentantii IPJ Olt.Sursa citata mentioneaza ca de la inceputul pandemiei la nivelul tuturor structurilor din subordinea Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost luate masuri pentru dezinfectia si igienizarea spatiilor, precum si a suprafetelor care sunt atinse frecvent."Manifestam o precupare deosebita pentru protejarea personalului propriu, cu accent pe verificarea modului de respectare a procedurilor pentru cazurile cu suspiciune sau confirmate Covid-19, in ceea ce priveste echiparea corespunzatoare a personalului si decontaminarea dupa fiecare interventie a tehnicii de interventie. Precizam faptul ca siguranta comunitatii nu este afectata, intrucat capacitatea de asigurare a interventiilor este gestionata corespunzator", au mai transmis reprezentantii IPJ Olt.Din conducerea IPJ Olt au fost confirmati inspectorul sef, comisarul-sef Mihai Mihalache, si unul dintre adjunctii sai.In 14 iunie, in judetul Olt s-a inrgistrat si primul deces al unui politist infectat cu coronavirus