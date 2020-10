Echipa de control de la DSP si IPJ Vrancea, data afara din sediul Primariei Marasesti de catre primarul surprins ca nu purta masca

"In cursul zilei de 30 octombrie 2020, un angajat al Directiei de Sanatate Publica Vrancea si un agent al IPJ Vrancea au vrut sa verifice modul de respectare a masurilor de siguranta epidemiologica in institutiile publice, respectiv Primaria Marasesti. (...) La intrarea in institutie, cei doi membri ai echipei de control au constatat ca secretara nu purta masca si i s-a cerut sa se conformeze masurilor legale stabilite.Pentru ca inclusiv usa de la biroul primarului era deschisa, cei doi s-au recomandat si au constatat ca, de asemenea, primarul si viceprimarul nu purtau masca de protectie. Cand angajata DSP i-a intrebat de ce nu poarta masca, primarul Valerica Chitic s-a adresat celor doi intr-un mod nepoliticos, spunand ca in institutie el hotaraste. Angajata DSP a insistat si a motivat prezenta sa, mentionand ca are tot dreptul sa verifice modul de respectare a masurilor sanitare in institutiile publice. In momentul in care i-a adresat recomandari edilului in sensul respectarii legii, acesta a avut un exces de furie si a poftit-o afara pe angajata DSP. Nici agentul de la IPJ Vrancea nu a fost tratat mai bine, primarul Chitic adresandu-i-se intr-un mod nepoliticos si dandu-l afara si pe el din institutie. Situatia de la Marasesti a fost prezentata, de altfel, in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea din 30 octombrie 2020", a arata DSP Vrancea, sambata, intr-o postare pe Facebook Potrivit sursei citate a fost intocmit proces verbal si se va aplica amenda UAT Marasesti pentru nerespectarea masurilor de siguranta epidemiologica."Din pacate, abateri de la respectarea masurilor legale de prevenire si combatere a efectelor pandemiei s-au mai constatat si la alte institutii din judet, echipele de control ale DSP Vrancea atragand atentia celor care nu respecta prevederile legale asupra riscurilor la care se expun, atat pentru sanatatea lor dar si a celor cu care intra in contact, fie colegi de serviciu sau din familie", a mai transmis DPS Vrancea.Valerica Chitic ( PSD ) este primar din anul 2012.