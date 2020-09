Focar COVID-19 la IPJ Ialomita. Opt politisti au fost testati pozitiv

Primele imbolnaviri in randul oamenilor legii ar fi fost inregistrate la Serviciul Criminalistic pentru ca ulterior virusul sa fie contractat si de politisti din alte doua structuri. Focare de boala sunt active si in alte institutii din Ialomita. La DSP sunt 14 cazuri, iar la Prefectura doua.Cazuri de COVID-19 au aparut si in centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita.La Centrul de Reabilitare din Cartierul Bora Slobozia sunt 7 persoane confirmate cu coronavirus, beneficiari si personal. Niciunul dintre bolnavi nu are simptome, toate cazurile fiind depistate in urma testarilor periodice.De la debutul pandemiei, in judetul Ialomita s-au inregistrat 1161 de cazuri de COVID 19.