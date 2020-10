Seful IPJ Alba, comisarul sef Florin Dogaru, depistat cu COVID-19. Peste 30 de politisti sunt infectati cu coronavirus

Seful IPJ Alba a fost testat pozitiv marti, 27 octombrie 2020. In ultimele zile, peste 30 de politisti de la mai multe structuri au fost depistati cu COVID-19.Comisarul sef Florin Dogaru are 50 de ani si conduce IPJ Alba din noiembrie 2018. La fel ca si colegii sai, Dogaru urmeaza sa se izoleze pentru 14 zile. Acesta urmeaza sa fie inlocuit de catre un adjunct in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.Marti in judetul Alba au fost confirmate in ultimele 24 de ore, 64 de cazuri de COVID-19. Numarul total de imbolnaviri de la inceputul pandemiei a ajuns la 4.385.De asemenea, 1.545 persoane au fost declarate vindecate si s-au inregistrat 129 decese. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in judet a ajuns la 99.387.