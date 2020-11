Supermarket Lidl din Alba Iulia, sanctionat de politie dupa o zi de la deschidere. Nu s-au respectat conditiile de distantare sociala

Potrivit IPJ Alba, in urma unui control desfasurat vineri, in jurul orei 18.00, in magazinul deschis de, un echipaj de politie al Inspectoratului Judetean de Politie Alba au descoperit nu au fost respectate conditiile de distantare sociala in interiorul magazinului, iar societatea a fost sanctionata contraventional conform Legii 55/din 2020."A fost aplicata sanctiune contraventionala cu avertisment, societatea fiind la prima abatere", precizeaza reprezentantii IPJ Alba.Noul magazin Lidl din Alba Iulia are o suprafata de vanzare de 1.300 msi dispune de peste 100 de locuri de parcare, precum si de o statie de incarcare pentru automobile electrice, unde se vor putea alimenta cate doua masini simultan.Odata cu deschiderea magazinului, s-au creat peste 20 de noi locuri de munca, iar orarul de functionare a magazinului va fi de luni pana sambata, intre 7:30 si 22:00, iar duminica intre 8:00 si 20:00.