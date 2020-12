Cine este "studentul" Academiei Infractorilor care spargea cu ciocanul magazinele de bijuterii din Paris. Istoria gruparii de talhari organizata dupa reguli si coduri militare

Studentul Ioan Vandana, prins la sapte ani dupa fapta

Istoria Academiei infractorilor, banda de hoti care functiona dupa reguli militare

Erau amprentati si aveau dosare speciale

Codul Academiei infractorilor: 15 pagini si cinci capitole

Spargeri in 60 de secunde cu arme de jucarie si deghizati in femei

O singura fapta: 1,5 milioane de euro

Cine este Marian Botez, interlopul care si-a facut Academie de infractori ca in filme

Cum a "gandit" Botez structura Academiei Infractorilor Romani

A regandit Academia si a aplciat metodele folosite de Pink Panters

Botez, eliberat din greseala

Membrii "Academiei" comiteau jafuri in magazinele de lux din Europa - Milano, Paris, Strasbourg, Torino, fiind printre preferatele lor.Pe 8 decembrie 2020, politia anunta ca un barbat de 30 de ani din Savinesti, judetul Neamt, a fost saltat de mascati. Era vorba despre Ioan Vandana, unul dintre "studentii" Academiei infractorilor, celebra grupare infiintata de un interlop din Piatra-Neamt, cunoscut sub porecla de "Tita".Vandana era dat in urmarire internationala de autoritatile franceze pentru un jaf comis in urma cu sapte ani, la Paris."In fapt, in cursul lunii octombrie 2013, cel in cauza, impreuna cu alte persoane, avand asupra lor arme , topoare si ciocane, ar fi patruns intr-un magazin din Paris, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, bijuterii si ceasuri de lux.Prejudiciul total a fost estimat la 1.100.000 de euro", au transmis anchetatorii.Academia Infractorilor Romani este, de fapt, o grupare de hoti infiintata in 2011 de interlopul Marian Botez din Piatra Neamt, zis "Tita". "Profesorii" sunt deja dupa gratii, cea mai mare condamnare avand-o chiar "rectorul" Botez.Acesta a continuat sa conduca gruparea si de dupa gratii.Pentru a-i putea prinde, procurorii si politistii de la crima organizata i-au monitorizat multa vreme pe membrii retelei.Astfel, DIICOT a descoperit ca reteaua infractionala era formata din peste 100 de executanti, toti racolati din judetul Neamt. Ei erau instruiti si antrenati pentru a "patrunde in forta in magazine de lux, de bijuterii sau ceasuri, de pe teritoriul Uniunii Europene".In 2015, Giorgiana Hossu, procurorul sef adjunct al DIICOT, la acea vreme, declara ca, "fiecare atac din aceste magazine dura maximum 60 de secunde, iar fiecare participant avea un rol bine stabilit. Membrii gruparii erau recrutati si antrenati in imobile inchiriate special in acest scop, cu geamuri acoperite cu folii negre. Erau amprentati, li se luau probe ADN si li se intocmeau dosare speciale". Aceste dosare cuprindeau date inclusiv despre membrii familiei si prieteni.De asemenea, recrutii erau chestionati in legatura cu viciile pe care le aveau si alte informatii despre viata lor.Au fost inchiriate si case conspirative in judetul Ilfov, Bucuresti, Cluj sau Constanta. Acolo erau adusi recrutii, care erau pregatiti intre o luna si un an. Totul in baza unui regulament militar, cu capitole despre profilul recrutului, un contract secret de munca, sau capitole referitoare la pregatirea fizica, psihica, teoretica, ori judecata celor care greseau.Multe antrenamente au avut loc si in strainatate, la Strasbourg, Torino si in alte locatii. Bunurile sustrase in jafurile din strainatate erau introduse in Romania in masini aduse pe platforme, evitandu-se asfel controale amanuntite in vami.Liderul retelei era asigurat de tacere totala, pentru ca infractorii actionau dupa legea Omerta, adica "nu vad, nu aud, nu vorbesc"."Dupa antrenamentul de 90 de zile, pur si simplu li se spala creierul", a spus Hossu, mentionand ca suspectii puteau fi santajati, intrucat mostrele ADN care li se recoltau "puteau fi gasite la un moment dat la locul unei crime".DIICOT a descoperit ca Academia avea inclusiv un cod pe care membrii trebuiau sa-l cunoasca si sa-l respecte. Documentul avea 15 pagini si era structurat pe capitole. Primele file erau dedicate regulilor de baza si profilului viitorilor candidati, scrie Digi 24 Conform codului, cel care dorea sa faca parte din aceasta grupare de hoti trebuia sa aiba intre 18 si 26 de ani, o inaltime intre 1,60 si doi metri si greutate peste 55 de kilograme.Cele mai multe pagini din cod erau dedicate regulilor stricte de functionare ale Academiei. Glumele si barfele erau strict interzise, membrii n-aveau voie sa tina mainile in buzunar in prezenta comandantului suprem si erau obligati sa memoreze toate discutiile despre spargerile pe care le planuiau.Codul contine si un mesaj motivational al comandantului."Am invatat toate acestea din greselile tuturor membrilor. Am primit peste 100 de condamnari pana astazi. Infractorii toti se cred destepti, dar numai 10% dintre ei reusesc cu adevarat. Daca ai gresit, trebuie sa-ti duci crucea, sa protejezi secretele Academiei, neimplicand membrii sai. Smecheria este haina grea, dar frumoasa. Respecta si vei reusi!", se spune in Codul Academiei Infractorilor.Pregatirea viitorilor membri dura aproximativ 90 de zile. Procurorii au gasit in regulamentul hotilor inclusiv tehnicile de comunicare. Nu aveau telefoane mobile, iar accesul la internet era interzis."Nu se folosesc nume niciodata. Toti aveti numere. Nu vorbiti romaneste in actiune. Niciodata nu fuma, nu asculta muzica atunci cand pleci la munca", se arata in Cod.Conditia fizica si antrenamentele erau si ele esentiale. Fiecare membru trebuia sa alerge 10 kilometri, sa faca 200 de flotari si 200 de genuflexiuni. Dupa ce treceau testele, membrii Academiei Infractorilor erau obligati sa semneze un contract si sa depuna urmatorul juramant: "Jur sa-mi apar Academia chiar cu pretul vietii. Jur sa respect ordinele Academiei. Jur sa respect codul. Jur sa apar viata membrilor Academiei. Jur ca ma voi dedica cu toata inima, pentru binele Academiei. Jur sa suport pedeapsa aspra a Academiei".Gruparea de spargatori a reusit sa fure bijuterii si ceasuri de lux din zeci de magazine din strainatate. Secretul succesului lor, spun achetatorii, era si felul in care se deghizau."Schimba-te mereu oriunde mergi. Trebuie sa te dezbraci in zece secunde, sa pari alta persoana. Pregatirea nu este un moft, este o regula de supravietuire", se preciza in Codul Academiei.Hotii erau antrenati sa jefuiasca un magazin in mai putin de 60 de secunde si sa fuga inainte de sosirea politiei, iar armele pe care le foloseau erau de jucarie.Investigatorii sustin ca spargerile respectau un plan pus la punct in detaliu. Mai intai, in magazin intrau doi barbati, imbracati in haine scumpe, cum ar fi costume Armani.Ei ii imobilizau pe paznici, iar apoi intrau in incapere alti doi membri care spargeau cu topoare, ciocane sau baroase toate vitrinele. Ulterior, in magazin apareau alte doua persoane care purtau ghiozdane in fata si care adunau bijuteriile sau ceasurile din vitrine. Toate acestea se petreceau in mai putin de un minut.Dupa jaf, fiecare executant pleca intr-o directie diferita. Ei lasau bunurile in gropi sapate anterior, apoi veneau alte persoane care luau bijuteriile si astupau groapa.Banii obtinuti din vanzarea bunurilor sustrase erau impartiti intre membrii gruparii, anumite sume fiind trimise inclusiv familiilor unor executanti aflati in inchisoare In aprilie 2015, cand 14 membri ai gruparii au fost retinuti, Mihai Pitulescu, seful de la acea vreme al structurii de Investigratii Criminale a IGPR spunea ca "Pentru toate faptele, prejudiciul cred ca depaseste 10 milioane de euro. Sunt cazuri in care la o singura fapta prejudiciul s-a ridicat la 1,5 milioane de euro".El a mai precizat ca magazinele nu erau alese la intamplare, membrii gruparii se interesau pe Internet despre valoarea acelor bunuri, iar banii obtinuti de pe urma valorificarii ceasurilor si bijuteriilor erau gestionati de interlopul Marian Adrian Botez, care, prin cativa intermediari de incredere, facea platile catre membrii gruparii."Din banii sustrasi erau platiti si membrii gruparii care erau arestati in alte state sau in Romania. Printre cei anchetati se numara persoane cu antecedente si in Romania, unul dintre ei era urmarit pentru o condamnare de trei ani pentru alte fapte, multi dintre ei au mai fost cercetati. La fapte au fost folositi si minori. Majoritatea proveneau din familii dezorganizate sau de la case de copii", a explicat Pitulescu.Si costurile investigatiei au fost pe masura "valorii" celor prinsi. Conform declaratiilor reprezentantilor DIICOT, ancheta a costat circa 300.000 de euro, fiind printre cele mai scumpe.Seful Academiei Infractorilor, Marin Botez, a fost condamnat definitiv in martie 2016, Curtea de Apel Bucuresti hotarand executarea a 24 de ani, 2 luni si 20 de zile de inchisoare. Magistratii au fost mai blanzi decat cei de la prima instanta , Tribunalul Bucuresti, care-l pedepsisera pe "Tita" la 34 de ani de inchisoare, din care trebuia sa execute 30, deoarece aceasta este limita maxima a unei sentinte in Romania, exceptandu-le pe cele pe viata, potrivit Adevarul.ro Botez avea de achitat o suma record, 1.000.000 lei, suma ce reprezinta cheltuieli judiciare. Conform procurorilor DIICOT, membrii gruparii au dat lovituri la magazine de bijuterii din Marea Britanie, Belgia, Italia, Franta, Germania, Austria si Danemarca, 27 de jafuri si tentative, plus furturi in Andora si Anglia.Anchetatorii spun ca Academia Infractorilor Romani "a fost conceputa, initiata si organizata pe criterii militare, avand o structura piramidala, cu un lider - comandant suprem, identificat in persoana inculpatului Marin Botez (fost Lazar) Adrian zis "Tata" si mai multe esaloane de conducere, subordonate acestuia, fiecare palier fiind specializat si condus de anumite persoane de incredere, ce au grad de "ofiter", ultimul esalon fiind cel de executie, in cadrul acestuia fiind recrutati tineri, atat minori, cat si majori, din tot judetul Neamt, de regula provenind din familii fara posibilitati financiare, unii din orfelinate, altii cu antecedente penale, dispusi sa se alature gruparii si sa comita jafuri armate la magazine de lux din vestul Europei, primind sume modice in raport de sumele de bani castigate prin comiterea infractiunilor", se arata intr-un rechizitoriu citat de Ziarul Ceahlaul Procurorii DIICOT arata ca Adrian Marin Botez a pus bazele acestei organizatii criminale de aceasta maniera in anul 2011, cand odata cu punerea sa sub acuzare pentru instigare la tentativa de omor calificat (dosarul Bariera), ceilalti co-inculpati au fost arestati, pe numele sau fiind emis mandat de arestare preventiva in lipsa la data de 09 mai 2011, data de la care a si fost dat in urmarire generala. Initial, inculpatul si persoanele din apropierea sa aveau drept preocupari comiterea de infractiuni de furt calificat pe timp de noapte, prin efractie din diverse centre comerciale din tarile vest europene.Ulterior, Botez a regandit strategia infractionala si modurile de atac prin folosirea de tineri nou recrutati pe care ii instruia pentru comiterea de jafuri in plina zi, imitand metodele folosite de celebra grupare infractionala, aparuta in spatiul fostei Iugoslavii, respectiv prin violenta si amenintare, bazat pe socul celor atacati, reusind ca in cateva zeci de secunde sa fure bijuterii, pietre pretioase si ceasuri scumpe, de ordinul milioanelor de euro.In anul 2014, Adrian Botez a fost eliberat din greseala din arestul Politei Capitalei. Se intampla in noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 2014, cand la arestul Politiei Capitalei a venit o minuta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in care se arata ca Adrian Marin Botez a fost condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare pentru ca a incercat sa il omoare pe Dumitru Mironescu (Puiu Mironescu)Angajatii de la arest ar fi interpretat in mod gresit documentul trimis de instanta si ar fi crezut ca Botez trebuie, de fapt, pus in libertate, astfel ca acesta a fost eliberat in acea noapte. Adrian Botez a fost dat atunci in urmarire. A fost prins dupa sase luni, in trafic, in Cluj. El este acuzat ca ar fi pus la cale atentatul cu bomba de la Piatra Neamt, indreptat asupra interlopului Bogdan Mararu, dupa ce acesta din urma ar fi comandat uciderea lui Puiu Mironescu, in toamna lui 2012.Pe 26 noiembrie 2012, in cartierul Bucurestean Vitan, basabeanul Vitalie Proca a deschis focul asupra unui barbat pe care l-a confundat Puiu Mironescu, deoarece statea in acelasi cartier, avea aceea marca de masina si aceeasi combinatie la numerele de inmatriculare.Vitalie Proca a fost arestat la Moscova, iar din datele obtinute de anchetatori a rezultat ca cetateanul basarabean a fost platit de fratii Mararu pentru a-l ucide pe Puiu Mironescu. Atunci cand Puiu Mironescu si-a dat seama de ceea ce au vrut fratii Mararu sa-i faca, a pus la cale atentatul cu bomba de la Piatra Neamt, in semn de razbunare.Un alt membru al Academiei, Constantin Macu, de 25 de ani, din Piatra Neamt, a fost condamnat in urma cu un an la 15 ani de inchisoare, el a fost gasit vinovat de faptul ca, impreuna cu alte cinci persoane, a pradat un magazin de lux din Milano.Dupa jaful petrecut pe 23 mai 2013, parte dintre invinuiti au fost identificati in Romania, in baza unor mandate europene de arestare, iar cel mentionat a fost depistat si incarcerat in Italia. A urmat un proces , sentinta de 15 ani si cererera autoritatilor judiciare straine de recunoastere a hotararii judecatoresti italiene si transferul intr-un penitenciar autohton.Spargerea a fost data la magazinul de lux Franck Muller, de aici fiind sustrase 42 deceasuri si bijuterii. 