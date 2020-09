Noi informatii din ancheta in cazul spargerii bancomatelor din Otopeni. La fata locului au fost gasiti bani arsi. Banca verifica tranzactiile pentru a stabili prejudiciul

Jaful bancomatelor din Otopeni

Pana in acest moment se stie ca atacul a fost dat in jurul orei 05.00, poate mai devreme putin. Atunci a fost sesizata spargerea prin 112.Au fost inregistrate doar pagube materiale.Potrivit unor surse apropiate anchetei, hotii ar fi reusit sa fuga cu o suma de bani, iar la fata locului au fost gasite mai multe. Prejudiciul ar urma sa fie anuntat insa de catre banca pagubita dupa ce angajatii vor verifica toate retragerile de la bancomate, din momentul alimentarii ATM-urilor, pana la momentul jafului.Inca se fac cercetari la fata locului. Politistii cauta indicii si in afara bancii."La data de 8 septembrie a.c., in jurul orei 05:00, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca la parterul unui bloc din orasul Otopeni a avut loc o distrugere.La fata locului s-au deplasat imediat politistii orasului Otopeni impreuna cu efective de pompieri si specialisti din cadrul IGPR, precum si conducerea IPJ ILfov, pentru efectuarea de activitati specifice.Au fost luate masuri pentru delimitarea perimetrului si conservarea locului faptei.Din primele verificari s-a stabilit faptul ca distrugerile au avut loc la doua bancomate ce apartin unei banci.In cauza, au rezultat numai pagube materiale si nu au rezultat victime Politistii Ilfoveni efectueaza verificari si investigatii pentru stabilirea cu exactitate a situatiei de fapt si de drept, cat si pentru identificarea autorilor si luarea masurilor legale care se impun", a transmis IPJ Ilfov.