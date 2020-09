Ca-n Vestul Salbatic: Sapte bancomate au fost aruncate in aer, in 2020, in Romania. Politia: Metode imprumutate din strainatate

Bancomat detonat la Tulucesti, judetul Galati

Atac nereusit in Liesti

Doua bancomate aruncate in aer la Otopeni

Spargeri in Covasna, Brasov si Timis

Bancomate cu probleme descoperite de politie

Modul de operare, importat din UE

Politia a prins suspectii din cinci cazuri anterioare. Anchetatorii spun ca in toate situatiile au fost folosite metode importate din statele UE. In trei dintre aceste cazuri suspectii au fost arestati preventiv.Politistii din Galati au anuntat ca cerceteaza un nou caz de spargere de bancomat, dupa ce un ATM a fost detonat la intrarea unui magazin din localitatea Tulucesti. Hotii au reusit sa fuga cu o suma de bani. Politistii incearca acum sa dea de urma spargatorilor. "La data de 15.09.2020, in jurul orei 04.00 I.P.J. Galati a fost sesizat prin SNUAU 112, despre faptul ca, in comuna Tulucesti, judetul Galati, bancomatul, apartinand unei unitati bancare, din incinta unei societati comerciale, prezinta urme de distrugere.Politistii ajunsi la scurt timp la fata locului au constatat faptul ca persoane necunoscute, ar fi fortat mecanic fanta de eliberare a bancnotelor de la acest bancomat.In urma deflagratiei, partea din spate a bancomatul a fost distrusa, iar din interior a fost sustrasa o suma de bani", a anuntat marti dimineata Politia.In cauza a fost intocmit un dosar penal, in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de "Furt calificat", fapta prevazuta si pedepsita de art.229 Cod Penal, de catre politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Galati, care au preluat cercetarile, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Galati.Oamenii care locuiesc in zona spun ca au auzit o bubuitura puternica si ca i-au vazut pe hoti cum adunau bani de pe jos.Autoritatile din comuna spun ca hotii au actionat la pont, pentru ca ieri bancomatul a fost proaspat alimentat, in conditiile in care ieri au intrat pensiile in conturile oamenilor din localitate.Saptamana trecuta, persoane neidentificate pana acum au incercat sa sparga un bancomat la Liesti, in judetul Galati.Potrivit IPJ Galati, vineri, in jurul orei 4.00, Sectia 3 Politie Rurala Liesti a fost sesizata prin 112 de catre un angajat de la o agentie bancara din comuna Liesti, cu privire la faptul ca a fost declansata alarma din interiorul agentiei.Ajunsi la fata locului. Politistii au constatat faptul ca persoane necunoscute au incercat fortarea mecanica a fantei de eliberare a bancnotelor de la bancomatul amplasat la sediul acestei agentiei bancare din comuna Liesti, judetul Galati iar apoi au incendiat aceasta fanta."Nu au fost descoperite in zona sau in apropierea bancomatului substante explozive sau detonante", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, agent sef principal Ciprian Stoica.In acelasi timp, politistii din Ilfov fac verificari si investigatii pentru depistarea autorilor unor distrugeri ce au avut loc la doua bancomate ce apartin unei banci din Otopeni, la data de 8 septembrie 2020 . In cauza, au rezultat numai pagube materiale si nu au fost victime Surse judiciare au declarat marti, 15 septembrie 2020, ca suspectii inca nu au fost prinsi, politia facand inca cercetari in acest caz.La data de 20 martie 2020 , in localitatea Ozun, judetul Covasna, doi barbati, cu varste de 25, respectiv 38 de ani, au fost prinsi dupa ce au furat bani dintr-un bancomat prin producerea unei deflagratii.Ulterior, in municipiul Brasov, intr-o benzinarie, a fost depistat un alt barbat, care le-ar fi facilitat transportul.Cei trei barbati sunt banuiti si de distrugerea bancomatelor si furtul de bani comise in Sinaia, in anul 2020.De asemenea, la inceputul anului, doi barbati ar fi distrus, prin utilizarea unei substante explozive, un bancomat din incinta unei societati comerciale, din localitatea Lumina , judetul Constanta si ar fi sustras cutii in care erau depozitate sume de bani.Fata de persoanele in cauza a fost dispusa masura retinerii. Ulterior, acestea au fost prezentate instantei de judecata, care a dispus arestarea preventiva.In alte doua cazuri de acest fel, comise in Timis si Arad , au fost identificate persoanele banuite, cercetarile fiind continuate in vederea probarii activitatii infractionale.Un ampla operatiune de verificare desfasurata de politisti, in luna iulie 2020, la bancomatele din tara a scos la iveala mai multe nereguli , atragand dupa sine sanctionarea bancilor.Actiunea a vizat peste 5.300 de bancomate din tara s-a constatat ca: 40% dintre automatele verificate nu au avut efectuata analiza de risc la securitatea fizica; 35 de aparate aveau defectiuni la sistemele de alarma; 15 bancomate din sate aveau timpi de reactie care depaseau cu mult limita prevazuta de lege.Politia spune ca acest mod de operare este unul importat din alte state ale Uniunii Europene , unde au fost comise fapte de acest gen, in ultimii ani.Din datele existente, a reiesit faptul ca, in comiterea unor astfel de infractiuni in statele europene sunt implicati si cetateni romani, intrucat autoritatile din aceste state au probat activitatea infractionala a unor grupuri de romani (ex. - Austria si Spania).In cazurile inregistrate in Romania, politistii desfasoara cercetari, in cadrul unor dosare penale, sub supravegherea procurorilor de caz si cu sprijinul specialistilor din cadrul Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane.De asemenea, in instrumentarea cazurilor, se coopereaza, la nivel european, cu Europol si au avut loc mai multe intalniri de lucru cu autoritatile din Spania, Italia, Franta, Germania si Austria, in cadrul carora s-a realizat un schimb de bune practici.Citeste si: