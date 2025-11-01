Barbat cautat pentru jaf in Romania, arestat in Spania

Un barbat de nationalitate romana, pe numele caruia exista un mandat international de arestare, pentru mai multe jafuri, a fost capturat de autoritatile spaniole.

Romanul a fost arestat in noaptea de 24 aprilie, cu ajutorul schimbului de informatii intre politia spaniola si serviciile de securitate ale altor tari din Europa, relateaza levante-emv.com.

Pe numele barbatului de 34 de ani fusese emis, in Romania, un mandat de arestare.

Barbatul a fost implicat in mai multe jafuri la case de amanet.

Ads