Barbat cautat pentru jaf in Romania, arestat in Spania

Sambata, 27 Aprilie 2013, ora 13:02
2292 citiri
Un barbat de nationalitate romana, pe numele caruia exista un mandat international de arestare, pentru mai multe jafuri, a fost capturat de autoritatile spaniole.
Romanul a fost arestat in noaptea de 24 aprilie, cu ajutorul schimbului de informatii intre politia spaniola si serviciile de securitate ale altor tari din Europa, relateaza levante-emv.com.
Pe numele barbatului de 34 de ani fusese emis, in Romania, un mandat de arestare.
Barbatul a fost implicat in mai multe jafuri la case de amanet.
