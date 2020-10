Vila din Bucuresti a milionarului Dan Nicorescu, jefuita ziua in amiaza mare. Talharii au intrat peste sotia omului de afaceri si i-au sustras prin violenta bani si bijuterii

"Astazi, in jurul orei 14.00, prin apel 112, o femeie a sesizat faptul ca in locuinta partenerului ei au patruns doi barbati necunoscuti, care prin violenta i-au sustras o suma de bani si bijuterii.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 2, care au asigurat zona, pana la momentul preluarii cazului de catre Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, urmand a fi stabilita situatia de fapt si de drept", a transmis Politia Capitalei.Dan Nicorescu (53 de ani) este din Targoviste. Ar fi lucrat in trecut la o banca comerciala din Romania, iar acum ar avea afaceri cu fier vechi. Vila luxoasa pe care o detine pe soseaua Nordului, in Capitala, este evaluata la circa 4 milioane de euro, scpun surse citate de Click.ro