Jaf la farmacie: Hotul a cerut mai intai un medicament, fara a avea reteta

"Politistii au fost sesizati joi, in jurul orei 21:00, cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o farmacie de pe strada Gheorghe Lazar din Timisoara si i-a solicitat angajatei un anumit medicament care se elibereaza numai pe baza de prescriptie medicala.La refuzul acesteia, barbatul a inceput sa o ameninte si astfel a obtinut medicamentul solicitat, sustragand totodata si o suma de bani din casa de marcat", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Timis, Aurora Voicila.La fata locului s-au deplasat politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara, care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie.Surse apropiate anchetei sustin sa barbatul a solicitat un medicament care este folosit in obezitate, dar poate avea si efecte halucinogene, daca este luat in supradoza.Suma de bani sustrasa ar fi de circa 2.000 de lei, dar urmeaza sa fie stabilita cu exactitate in cadrul cercetarilor