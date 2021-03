Cazul jafului din locuinta unei familii cu avere de zeci de milioane de euro. Patru persoane care au furat bunuri de 500.000 de lei, condamnate la inchisoare

Prima hotarare din dosar

Parti vatamate in dosar sunt Elisiu Gota si sotia acestuia. Omul de afaceri, supranumit si "regele pavelelor", detine firma Elis Pavaje si are o avere uriasa. Jaful din locuinta acestora a avut loc in ianuarie 2015. Persoane mascate au sustras bani, bunuri si bijuterii in valoare de circa 500.000 de lei. Dupa circa 1 an si sase luni, politistii din Alba au reusit sa prinda cinci persoane. In final au fost trimise in judecata patru persoane. Familia Gota este proprietara grupului "Elis" din care fac parte "Elis Pavaje" si "Elis Agregate". Averea acesteia este cotata la cateva zeci de milioane de euro. In 2019, compania a avut o cifra de afaceri de circa 45 de milioane de euro.Miercuri, 17 martie 2021, Tribunalul Alba a pronuntat prima hotarare din dosar, dupa mai bine de doi ani de judecata. Filip Ioan a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani. Radu Cristian a primit 2 ani si 8 luni, tot cu suspendare sub supraveghere pe un termen de trei ani.Ceilalti doi barbati au fost condamnati cu executare, motivul principal fiind acela ca sunt recidivisti. Harceaga Dumitru a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 7 ani si 5 luni de inchisoare, in acest dosar el primind 4 ani si 9 luni dupa gratii. Ailenei Mihai a primit 3 ani si 10 luni, tot in regim de detentie. Ultimul este din Constanta, in timp ce ceilalti trei locuiesc la Sebes. Instanta a admis actiunea exercitata de partile civile si a obligat inculpatii in solidar sa plateasca suma de 462.800 lei cu titlu daune materiale.Din cercetari a reiesit ca, in ianuarie 2015, trei dintre barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 51 de ani au patruns in locuinta din municipiul Sebes de unde au sustras bunuri si sume de bani. Celelalte doua persoane, de 51 si 73 de ani i-au sprijinit pe cei trei, prima oferind informatii despre locatie si programul proprietarilor, iar cea de-a doua a sprijinit la spalarea banilor sustrasi.Sumele de bani sustrase sau obtinute din vanzarea bunurilor vandute au fost folosite de catre pentru achizitionarea unor imobile si autovehicule, fie in nume propriu, fie prin persoane interpuse, iar pentru inmatricularea autovehiculelor, ar fi fost folosite documente false.