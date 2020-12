VIDEO Afaceristul Dan Nicorescu a fost jefuit de Serghei Radean, moldoveanul care a aruncat in aer bancomatul de pe bulevardul Pallady

Cum a dat atacul la Dan Nicorescu

Ce fapte a mai comis moldoveanul

Cum a fost prins Serghei Radean

Barbatul, in varsta de 37 de ani, a fost prins de politie in seara zilei de 11 noiembrie 2020, declarata de ministrul Vela "Ziua Z" a combaterii criminalitatii . A fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Insa, pe 8 decembrie, procurorii de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus extinderea actiunii penale fata de moldovean "si pentru participarea sa in calitate de autor la comiterea infractiunilor de talharie calificata care a produs consecinte deosebit de grave si lipsire de libertate in mod nelegal".Este vorba despre jaful locuintei omului de afaceri Dan Nicorescu din luna octombrie. Serghei Radean impreuna cu un complice, ambii cu cagule pe fata, au intrat peste el in casa, l-au amenintat cu pistolul, l-au batut si l-au legat de scaun."Dupa ce au imobilizat persoana vatamata, autorii au deposedat-o de ceasul si bijuteriile pe care le purta in acel moment, de alte ceasuri si bijuterii aflate intr-un seif din locuinta, de diferite sume de bani, precum si de alte obiecte de valoare, provocand un prejudiciu total estimat la 500.000 euro", arata Parchetul Capitalei intr-un comunicat de presa."Mai mult, atunci cand au parasit locuinta persoanei vatamate, au lasat-o pe aceasta legata, fapt ce a fost de natura sa ii puna in pericol sanatatea, avand in vedere ca a fost eliberata dupa o perioada indelungata", mai arata procurorii.Dan Nicorescu a fost gasit de iubita lui abia a doua zi, in jurul orei 14:00. Era constient, insa se simtea rau. Femeia a sunat de urgenta la 112, iar la fata locului s-au deplasat oamenii legii, pompierii, o ambulanta si o echipa de descarcerare.Anchetatorii au reunit cele doua cauze, bancomatul aruncat in aer si jaful lui Nicorescu, intr-un singur dosar, Serghei Radean fiind cercetat in stare de arest preventiv.Prin ordonanta Parchetului Capitalei din noiembrie 2020 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Radean, in sarcina sa retinandu-se ca:- In cursul lunii noiembrie 2018, noaptea, impreuna cu doua persoane ramase neidentificate, avand fetele acoperite, a patruns fara drept intr-o locuinta din judetul Calarasi. Cei trei autori au exercitat asupra persoanelor vatamate violente si le-au imobilizat, sustragand diferite sume de bani, bijuterii si o sticla whiskey, "Jack Daniels", valoarea totala a prejudiciului cauzat fiind in suma de 65.000 lei. In momentul parasirii locuintei de catre autori, acestia au lasat persoanele vatamate imobilizare in interiorul locuintei;- In cursul lunii martie 2019, noaptea, impreuna cu o persoana ramasa neidentificata, a folosit fara drept o materie exploziva (gaz inflamabil dintr-o butelie) cu ajutorul careia, cu intentia de a sustrage sumele de bani aflate in interior, a provocat explozia unui ATM apartinand unei institutii financiare si de credit, amplasat intr-o comuna din judetul Braila, fapt ce a determinat distrugerea ATM-ului, precum si distrugeri si degradari ale sediului agentiei bancare. Valoarea totala a prejudiciului cauzat a fost de 33.614,10 lei, mijloacele folosite fiind de natura sa puna in pericol alte persoane ori bunuri;- In cursul unei nopti din luna mai 2019, impreuna cu o alta persoana ramasa neidentificata, avand fetele acoperite, s-a deplasat la bancomatul amplasat in incinta unei agentii bancare situata in Bucuresti cu intentia de a sustrage sumele de bani aflate in interior.Cei doi au introdus in fanta destinata eliberarii banilor din ATM un dispozitiv ce continea o materie exploziva detinuta fara drept, provocand o deflagratie din care a rezultat distrugerea ATM-ului, a sediului agentiei, precum si a bunurilor din interiorul acesteia si care a permis autorilor sa patrunda in sediul agentiei, in spatiul neaccesibil publicului, de unde au sustras din casetele ATM-ului sumele de 388.519 lei, 1.995 euro si 137 dolari.Mijloacele folosite de cei doi autori au fost de natura sa puna in pericol alte persoane ori bunuri, valoarea totala a prejudiciului (incluzand pagubele aduse agentiei in urma exploziei) fiind de 787.634,94 lei.Dosarul penal in care se fac cercetari fata de Serghei Radean este instrumentat de ofiteri de politie judiciara din cadrul D.G.P.M.B. - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Serghei Radean a fost prins la volanul unei masini burdusite cu instrumente folosite la atacul bancomatelor."Din autoturismul acestuia, blocat in trafic , in Sectorul 6, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de proba: telefoane mobile, statie de emisie receptie, aparate de bruiaj, cagule, masti, spray iritant-lacrimogen, manusi de diferite tipuri", a declarat pe pe 11 noiembrie, seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet.