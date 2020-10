"In data de 17.10.2020, in jurul orei 19.00, Sectia 2 Politie a fost sesizata prin apel 112, ca 4 minori au fost deposedati de o suma de bani, de catre un grup de alti 6 minori. Politistii in scurt timp i-au depistat si condus la sediul subunitatii de politie pe cei 6 tineri", anunta Politia Capitalei.De asemenea, au fost dusi la audieri si adolescentii jefuiti.Toti cei implicati au varste intre 15 si 17 ani.Cercetarile sunt continuate de Sectia 2 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru infractiunea de talharie.