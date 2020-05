Patru barbati, retinuti dupa ce au intrat intr-un apartament declarand in fals o calitate oficiala: Ar fi furat bani si bunuri in valoare de 80.000 de lei

Ziare.

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, a pus in aplicare, joi dimineata,, intr-un dosar de talharie calificata si tentativa de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos.Astfel, in 24 aprilie, o femeie a sesizat la 112 ca fiul sau, de 29 de ani, a anuntat-o ca au patruns in locuinta sa mai multe persoane si, arata Politia Capitalei.Cazul a fost preluat de Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, iar in urma investigatiilor a reiesit ca, s-ar fi deplasat la adresa din sectorul 3, unde trei ar fi urcat la apartament, iar cel de-al patrulea ar fi ramas sa supravegheze zona.Ulterior, cei trei, prin declararea in fals a unei calitati oficiale, ar fi patruns in apartament si ar fi imobilizat persoana vatamata, dupa care ar fi sustras bani, un card bancar si un telefon mobil, prejudiciul fiind estimat la 80.000 de lei.In urma perchezitiilor de joi, au fost identificate si ridicate mai multe probe, inclusiv un autoturism. In urma audierilor, cei patru barbati au fost retinuti, urmand a fi prezentati instantei.