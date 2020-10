Ce spune Politia despre hotii de bancomate: "Sunt cercetati si in afara tarii pentru fapte similare"

Este vorba despre patru barbati care au fost prinsi in flagrant cand incercau sa detoneze un bancomat in judetul Vrancea foloseau o masina inmatriculata in afara Romaniei si schimbau placutele de inmatriculare "sustrase de la un autovehicul de pe raza judetului Galati".Adjunctul Directiei de Investigatii Criminale a IGPR, comisarul-sef Cristian Gheorghe, a transmis sambata, 24 octombrie 2020, ca cei care fac astfel de fapte stiu sa isi acopere urmele."Autorii foloseau un autoturism inmatriculat in afara granitelor Romaniei si pe care aplicau placute sustrase de la un autovehicul de pe raza judetului Galati. Au actionat "profesionist".Erau niste infractori care "isi facusera studiile prin afara granitelor". De altfel, sunt anchetati, cercetati si acolo pentru fapte similare, pentru fapte cu mod de operare asemanator.Si-au luat toate masurile pentru protectie pentru a nu fi prinsi, insa activitatile echipei, pentru ca vreau sa mentionez s-a actionat in echipa, au fost angrenate mai multe forte, sub coordonarea procurorului DIICOT - structura teritoriala Galati.Procurorul a fost prezent inclusiv la flagrant, a stat alaturi de politisti in teren. In sarcina celor patru se fac cercetari cu privire la toate cele patru bancomate, inclusiv cel la care au fost prinsi in flagrant. Este vorba despre fapta de la Tulucesti, judetul Galati si cele doua din judetul Vrancea", a afirmat sambata Cristian Gheorghe, directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale.Ancheta in acest caz arata ca membrii gruparii si-ar fi asumat si executat roluri bine stabilite in activitatea infractionala."Astfel, unul dintre ei si-ar fi asumat rolul de lider al gruparii infractionale, acesta fiind, de altfel, cel care ar fi avut legatura directa cu persoana care i-ar fi furnizat dispozitivele explozive improvizate sau care ii impartasea cunostintele necesare pentru construirea acestora. Totodata, acesta ar fi decis participarea celorlalti membri la comiterea faptelor, atribuindu-le acestora rolurile diferite si ar fi stabilit cum sa imparta banii obtinuti fraudulos", a mai aratat politia.Tot liderul era cel care ar fi ales traseele de deplasare de la locurile de intalnire spre locurile unde erau amplasate bancomatele.In noaptea de 21 spre 22 octombrie 2020, in jurul orei 03.10, s-a realizat prinderea in flagrant delict a patru barbati, la un bancomat din localitatea Vulturu, judetul Vrancea. Acestia ar fi incercat sa il detoneze, dupa ce ar fi aprins doua fitile conectate la materialul exploziv, in scopul sustragerii banilor din bancomat.Pe parcursul interventiei, s-a folosit armamentul din dotare, cu munitie neletala (bile de cauciuc) pentru somatie, intrucat persoanele banuite ar fi incercat sa fuga de la fata locului, cu un autoturism, fiind blocati chiar la locul faptei. Nu au fost persoane ranite din randul politistilor si nici in randul celor in cauza.Nu mai putin de 12 perchezitii domiciliare au fost efectuate la locuintele persoanelor depistate in flagrant delict, cat si ale complicilor acestora.Citeste si: