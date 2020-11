Prostituata batuta si talharita intr-un hotel din Predeal. Atacatorul, un client al femeii in varsta de 40 de ani

Politistii au fost sesizati de catre o tanara, in varsta de 21 ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla intr-o locatie turistica amplasata pe raza statiunii Predeal, ar fi fost agresata fizic si ulterior jefuita de o suma de bani, de catre o persoana de sex masculin cu care trebuia sa intretina relatii sexuale contracost, informeaza observatorulbv.ro Ca urmare a probatoriului administrat in cauza, suspectul a fost retinut pentru 24 ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov.Cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, in care se va propune o solutie legala la finalizarea anchetei.