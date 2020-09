Spargerea din satul Vulpitei. Edilul spune ca hotii au venit la pont si erau profesionisti pentru ca au furat si calculatorul cu inregistrarile video

Infractorii au lasat fara salarii persoanele cu handicap, insotitorii acestora si pe cei de la ajutor social, precum si pe functionarii Primariei Blagesti.Politia a facut cercetari, insa se pare ca hotii nu au lasat nicio urma, iar la plecare au luat cu ei si unitatea de la calculator din biroului primarului, unde erau stocate inregistrarile camerelor de supraveghere, scrie Vremea Noua Primarul comunei Blagesti, Alec Chirila, crede ca hotii au venit la pont."Eu am impresia ca sunt profesionisti si au venit, se pare, la sigur. Cred ca ne-au urmarit sau au avut un pont. Au intrat prin spate, au luat camerele web, au intrerupt lumina, au luat si unitatea de la calculator, sa nu gasim inregistrarile. Nu stiu ce-o sa facem, vom vedea de unde luam banii pentru salarii.", a spus Alec Chirila.Seiful cu bani al institutiei se afla chiar in biroul unde functioneaza Casieria si Contabilitatea Primariei. Erau nu mai putin de 65.000 de lei.Banii fusesera scosi luni dimineata din Trezorerie.Politistii merg inclusiv pe ipoteza ca hotii ar fi putut veni din orasul Murgeni, zona care, mai ales in ultima perioada, s-a remarcat printr-o nedorita activitate infractionala, ce a dat mult de lucru fortelor de ordine.Citeste si: