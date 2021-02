Mai multe vedete, audiate la DIICOT in dosarul furtului de identitate. Printre cei jefuiti de hackeri ar fi Jean de la Craiova, actorul Adrian Nartea si Gabriel Dorobantu

Cum a fost sparta reteaua de hoti

Se pare ca lui Gabriel Dorobantu i-au fost sparte conturile bancare, iar hotii au comandat produse scumpe.Cantaretul s-a plans ca a avut mari probleme pe retelele de socializare, dupa ce identitatea sa a fost furata. Persoane necunoscute au cerut bani altor utilizatori in numele artistului.In 18 noiembrie 2020, procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au facut 12 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite ca a accesat fara drept conturile bancare si cele pe retelele sociale ale 50 de victime.Potrivit DIICOT, membrii gruparii sunt acuzati de acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integritatii datelor informatice, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, inselaciune frauda informatica, fals informatic, complicitate la frauda informatica si complicitate la tentativa la efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos.Acestia ar fi inlocuit cartelele SIM alocate clientilor de catre companiile de telefonie mobila, pentru a prelua controlul asupra numarului de telefon al persoanelor vatamate.Ulterior, membrii gruparii au reusit sa acceseze conturile de email ale persoanelor vatamate, profitand de sistemul autentificarii in doi pasi (TWO - STEP authentification), care presupune transmiterea unui cod pe numarul de telefon ce este sincronizat cu contul de email, permitand astfel schimbarea parolei de acces si restrictionarea accesului persoanei vatamate la cont.De asemenea, au setat metoda de autentificare "Account Key", care permite accesarea contului de email, prin primirea unei notificari pe telefonul mobil, fara a mai fi necesara introducerea parolei de acces.Obtinand controlul asupra adreselor de email ale victimelor, liderul gruparii a avut acces la toate informatiile personale ale acestora (fotocopii ale actelor de identitate, certificate constatatoare ale societatilor comerciale, facturi de la utilitati, extrase de cont ale conturilor bancare detinute sau alte detalii referitoare la viata privata a acestora).De asemenea, membrii gruparii au schimbat parolele de acces ale conturilor de utilizator ale persoanelor vatamate de pe o platforma de socializare, dupa care, in numele victimelor, au solicitat prietenilor din aplicatie ajutor financiar, folosind diferite pretexte, sumele de bani urmand a fi virate in diverse conturi.Totodata, liderul gruparii a solicitat in numele victimelor obtinerea unor credite de la banci si de la institutii financiare nebancare.