VIDEO/ FOTO UPDATE. Spargere ca in filme data sub semnatura gruparii Giulesti. Unul dintre hoti a coborat in rapel in timp ce altul a sunat la usa si s-au dat drept politisti. Victima, un tanar de 25 de ani

Gruparea Giulesti, cea mai periculoasa grupare de talhari

Pare un scenariu de film dar toata povestea s-a intamplat in realitate in Bucuresti, iar cei doi au fost retinuti.Surse judiciare spun ca unul dintre cei doi hoti, cel care a coborat in rapel, ar fi un membru al gruparii Giulesti.Totul a fost pus la cale in cel mai mic amanunt. Cei doi au calculat timpii astfel incat sa ajunga in acelasti timp la geamul si la usa victimei, un tanar de 25 de ani. Apoi si-au declinat identitatea spunand ca sunt politisti. Au intrat peste el in casa, l-au legat si l-au fortat sa spuna codul de la seif.Au furat 7.000 de lei si mai multe ceasuri scumpe si portofele de firma."Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetul Ilfov si au condus la audieri doi barbati banuiti de savarsirea infractiunii de talharie calificata", a transmis vineri, 18 septembrie 2020, Politia Capitalei.Cercetarile s-au declansat dupa ce la data de 29 iunie, o persoana ar fi patruns fara drept intr-un apartament din sectorul 2 profitand de faptul ca usa era neasigurata."Totodata, o alta persoana ar fi patruns concomitent in locuinta coborand in rapel pe o franghie fixata pe acoperisul blocului.Cele doua persoane, ar fi imobilizat pe un barbat care locuia in respectivul apartament dupa ce ar fi pretins ca sunt politisti.Cei doi ar fi sustras ulterior bunuri si bani cauzand un prejudiciu estimat la suma de 13.000 de lei", a mai transmis Politia.In urma probatoriului administrat, fata de cei doi barbati a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore si a fost sesizata unitatea de parchet competenta in vederea propunerii de luare a masurii arestului preventiv.Gruparea Giulesti actiona in perioada 2011-2012 si era considerata una dintre cele mai periculoase grupari de talhari care a actionat vreodata pe teritoriul Romaniei. Multi au ajuns in inchisoare , insa in ultima perioada au inceput sa se elibereze si isi continua faptele. Ca si "Sipderman de Bucuresti", un membru al gruparii cunoscut cu antecedente penale.Mebrii gruparii Giulesti erau cunoscuti pentru spargeri de locuinte, de firme dar si de bancomate.Ei actionau purtand cagule pe fata, iar de la locul jafurilor, bateau sau imobilizau paznicii si plecau inclusiv cu armamentul acestora si muntia din dotare.De numele gruparii Giulesti se leaga spargerile de bancomate din Valcea (2012), dar a fost suspectata si de furtul bancomatului din Crangasi (in 2007), furtul de la Institutul Ana Aslan (din 2008) sau de la bancomatul de pe Splaiul Independentei.