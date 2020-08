Cinci tinere ratacite pe munte i-au plimbat pe salvatori trei kilometri pentru ca nu au ascultat indicatiile jandarmilor montani

Potrivit acestora, jandarmii din cadrul Postului Montan Lacu Rosu si salvamontistii de la Gheorgheni au cautat si gasit cinci tinere, cu varste cuprinse intre 25 si 29 de ani, din judetul Iasi, care s-au ratacit pe munte."In jurul orei 18,00, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, jandarmii harghiteni erau anuntati de o tanara din judetul Iasi despre faptul ca un grup de cinci fete plecate intr-o drumetie pe munte nu mai reusesc sa revina pe traseul spre Lacu Rosu. Din primele indicii furnizate colegilor de la postul montan a reiesit ca acestea s-ar afla in zona Hasmasu Negru, pe traseul turistic marcat cu bulina albastra, la o distanta aproximativa de 8 kilometri de statiune, in afara traseului montan marcat. Acestea au spus ca au fost deviate de la traseu de niste copaci cazuti. Desi le-a fost comunicat sa ramana la locul indicat de catre ele, cele cinci tinere au ales sa se deplaseze in continuare. La sosirea jandarmilor, tinerele erau plecate, jandarmii verificand imprejurimile Poienei Albe, dar acestea nu au fost gasite. S-a reusit luarea legaturii cu una dintre tinere, care le-a dat indicii noi despre zona unde s-ar afla, jandarmii reusind sa le gaseasca in zona varfului Hasmasu Mare, la circa 3 kilometri de zona initiala. Cautarea a fost ingreunata de lipsa semnalului telefonic pe zone intinse si de lasarea intunericului", au informat reprezentantii IJJ Harghita.Acestia au precizat ca tinerele erau echipate corespunzator si nu au necesitat ingrijiri medicale, fiind doar speriate.La ora 23,00, tinerele au fost readuse in parcarea unde se afla autoturismul lor, acestea plecand spre locul unde erau cazate.