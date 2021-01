Ce s-a intamplat cu cei care conduceau Jandarmeria Romana in timpul protestului diasporei din 10 august

Ce s-a intamplat cu sefii Jandarmeriei din momentul "10 august"

Primul pus oficial sub acuzare este seful operatiunii din noaptea de 10 august, Laurentiu Cazan - promovat intre timp sef al Jandarmeriei Bucuresti. Acestuia i se imputa ca a creat doar aparenta unei interventii legale pentru restabilirea ordinii publice.Sebastian Cucos era sef al Jandarmeriei Romane in 10 august, cand jandarmii au intervenit in forta pentru dispersarea manifestantilor, sute de persoane fiind ranite. In 15 august, i-a expirat interimatul la conducerea institutiei, iar in 23 august a fost imputernicit in functia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, "pentru asigurarea unei continuitati la comanda institutiei", dupa cum motiva atunci Ministerul Afacerilor Interne. In locul lui Cucos a fost numit Catalin Sindile, iar Sindile a preluat postul acestuia - prim-adjunct al sefului Jandarmeriei.Fostul adjunct al Jandarmeriei Romane,, a fost trecut in rezerva pe 4 martie 2020, de catre fostul ministru de Interne Marcel Vela . El era detasat la IJJ Buzau la acea vreme dupa ce, la un an de la violentele din Piata Victoriei fusese numit la conducerea Jandarmeriei Bucuresti.Sebastian Cucos a ramas o figura celebra la proteste , cunoscut drept "omul in alb" care a fost vazut coordonand jandarmii., fostul sef al al Statului Major al Inspectoratul General al Jandarmeriei a iesit la pensie in vara anului 2020, partial, anticipat, la 42 de ani.Informatia a aparut chiar in ziua in care a fost audiat la DNA , in dosarul pontarii de ore suplimentare in timpul starii de urgenta.Mai exact, fostul sef al Statului Major al Inspectoratul General al Jandarmeriei a iesit la pensie, la numai 42 de ani, in vara anului 2020, din cauza problemelor de sanatate. In 15 august, lui Cucos i-a expirat interimatul la conducerea institutiei, iar in 23 august a fost imputernicit in functia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, "pentru asigurarea unei continuitati la comanda institutiei", dupa cum motiva atunci Ministerul Afacerilor Interne. In locul lui Cucos a fost numit Catalin Sindile, iar Sindile a preluat postul acestuia - prim-adjunct al sefului Jandarmeriei., coordonatorul interventiei jandarmilor din Piata Victoriei la mitingul din 10 august, a fost detasat o perioada la IJJ Prahova, imputernicit la sefia structurii pe o perioada de 6 luni, "pe o functie echivalenta cu cea detinuta in cadrul Jandarmeriei Bucuresti". Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Romane privind aceasta imputernicire a fost semnat in data de 21 decembrie 2020.A fost retras din aceasta functie la inceputul anului 2021. "In urma discutiilor aparute in spatiul public care afecteaza imaginea Jandarmeriei Romane, incepand cu data de astazi, 04.01.2021, lt. col. Laurentiu Cazan a decis sa-si retraga acordul privind imputernicirea sa in functia de inspector sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova", anunta Jandarmeria Romana.In prezent, imputernicit la Conducerea jandarmeriei Romane se afla colonelul Alin Mastan, fost sef al Jandarmeriei Bucuresti.Pe 10 august 2018, conform CV-ului sau, era imputernicit in functia de sef al Jandarmeriei Capitalei. Din 15 august 2018, ajunge prim adjunct al directorului general al acestei structuri, pana in martie 2020, cand a fost numit din nou la conducerea DGJ Bucuresti. Din 20 octombrie este seful Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.Imputernicit Prim-adjunct al inspectorului general si Sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane este colonelul Liviu Uzlau.Conform CV-ului sau, din 2016 pana in prezent este sef Directie Ordine si Siguranta Publica - IGJRColonel Gheorghe-Marian Brancoveanu este adjunct al inspectorului general, iar conform CV-ului sau, pana in septembrie 2017 a fost sef Birou Echipamente Finantate NATO.Colonelul Alexandru Toba, fostul sef al Jandarmeriei Caras-Severin, este si el imputernicit adjunct al IGJR.Jandarmeria Capitalei a scapat de cei care au coordonat actiunea Jandarmeriei la protestele din 2018.Directia Generala de Jandarmi a municipiului Bucuresti este condusa de Ionel Catalin Stegaroiu, fost adjunct al Brigazii de Actiuni Speciale Vlad Tepes. Conform CV-ului sau , in perioada 2016-2020 a fost reprezentant Senior National al Romaniei, Seful Departamentului Lectii Invatate si inlocuitor Sef de Stat Major in cadrul Centrului de Excelenta NATO pentru Operatiile Politiei de Stabilitate, Vicenza, Italia.Adjunctul sau este Ionut Catalin Cristea. Conform CV-ului sau, in perioada noiembrie 2016- octombrie 2020 a fost adjunct al Directiei de Jandarmerie Bucuresti, prinzand, desigur si 10 august 2018.De altfel, pe 4 septembrie 2017, Directia Generala de Jandarmi Bucuresti anunta o noua conducere a institutiei."Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti are un nou director.Domnul locotenent-colonel Mastan Alin fost imputernicit la conducerea institutiei, el ocupand anterior functia de prim adjunct al Directorului General.Totodata, pe functia de prim adjunct al Directorului General a fost imputernicit domnul colonel Leca Florin, care a detinut anterior functia de comandant al batalionului 10 jandarmi protectie institutionala.Functia de adjunct pentru ordine publica al Directorului General este ocupata prin imputernicirea domnului maior Cazan Laurentiu, care a detinut functia de sef serviciu Misiuni Ordine Publica din cadrul D.G.J.M.B", se arata intr-un comunicat de pe 4 septembrie 2017 transmis de Jandarmeria Capitalei.Un alt adjunct este Colonelul Daniel Buricata.Saptamana viitoare, mai exact pe 22 ianuarie 2021, Tribunalul Bucuresti ar urma sa dezbata solicitarea procurorilor DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei din dosarul "10 august".Judecatorii au motivat ca au nevoie de timp sa studieze dosarul. 