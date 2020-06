Clipul zilei: Un pui de urs este scos dintr-o fantana cu ajutorul jandarmilor (Video)

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Brasov, jandarmii au fost sesizati marti seara prin apel la 112 despre faptul ca un pui de urs a cazut intr-o fantana la Teliu. Din cauza faptului ca putul era foarte adanc si ursoaica in apropiere, echipele de interventie nu au reusit marti seara sa elibereze puiul de urs."Operatiunea s-a reluat de dimineata, cu succes, puiul de urs a fost eliberat si s-a retras in padure, in conditii de siguranta atat pentru el cat si pentru echipele de interventie.Puiul de urs a fost eliberat prin introducerea unei scari in interiorul putului, pe care acesta s-a putut catara. Interventia a durat aproximativ o ora, timp in care au fost folosite mijloacele acustice de pe autospeciala de jandarmerie, pentru a tine la distanta ursoaica", au precizat reprezentantii Jandarmeriei Brasov.La interventie au participat opt jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean si un echipaj al ONG-ului Directia de Monitorizare si Protectie a Animalelor,, care a avut in componenta si medic veterinar.