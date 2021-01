FOTO Cozi de sute de persoane la telegondola din Sinaia. Administrator partie: "Am cerut ajutorul Jandarmeriei"

Foto: Antena 3

In imaginile publicate de Antena 3 se poate vedea aglomeratia din zona telegondolei. Cei care se ocupa de administrarea partiilor din zona spun ca au serpuit coada pentru ca oamenii, care au asteptat si doua ore, sa pastreze distanta de cel putin 1,5 metri."Noi am incercat sa serpuim coada, ca sa se pastreze distanta. Am solicitat si ajutorul jandarmilor, ca sa ne asiguram ca toata lumea pastreaza distanta si poarta masca", a spus Catalin Ticu, administratorul partiei, potrivit sursei citate.Ultima cursa pentru a cobori de la Cota 2.000 este ora 16.30, dar se poate prelungi. Partia se deschide la ora 8, dar oamenii vin dimineata inca de la ora 7, spune administratorul partiei.