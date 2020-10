Jandarmii se mobilizeaza pentru manifestarile de Sfantul Dimitrie. Vor crea culoare speciale pentru pelerini

Potrivit Jandarmeriei Bucuresti, in perioada 25-27 octombrie, cu ocazia Sarbatorii Sfantului Dimitrie cel Nou, jandarmii bucuresteni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta cetatenilor care vor participa la manifestarile religioase ce vor avea loc la Catedrala din Dealul Mitropoliei."Pentru a veni in sprijinul celor prezenti la aceasta importanta sarbatoare religioasa, se vor institui dispozitive de ordine si siguranta publica si culoare speciale de acces in scopul crearii unor conditii optime de desfasurare a pelerinajului, astfel incat sa fie respectate normele de protectie sanitara si sa fie evitate aglomerarile de persoane sau alte incidente", arata sursa citata.Pentru buna desfasurare a evenimentului, jandarmii le recomanda celor prezenti sa manifeste rabdare si sa adopte un comportament civilizat, sa respecte indicatiile jandarmilor si regulile stabilite de organizator, sa pastreze distanta fizica fata de alte persoane si celelalte masuri de protectie sanitara, iar, in cazul in care sunt martorii savarsirii unor fapte antisociale, sa solicite sprijinul jandarmilor aflati in apropiere.Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, organizata de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in perioada 25 - 27 octombrie, va avea loc in conditii de maxima precautie, ordine si protectie, sub semnul respectarii riguroase a normelor igienico-sanitare, impuse de starea de alerta in care se afla acum municipiul Bucuresti, a anuntat, joi, Patriarhia.Credinciosii din Bucuresti care vor dori sa se inchine la Sfintele Moaste, o vor putea face in urmatoarele conditii:- accesul la racla se va face pe un singur rand de persoane care vor astepta una in spatele celeilalte, pastrand distanta de 1,5 m intre ele;- pe trotuarul cu un culoar unic de acces vor fi trasate marcaje de stationare pentru facilitarea pastrarii acestei distante;- pe marginea traseului unic de acces vor fi amplasate anunturi cu privire la pastrarea distantei si respectarea normelor igienico-sanitare;- se va crea un flux unic de circulatie a credinciosilor, cu intrare de la baza Dealului Patriarhiei si cu iesire separata, pe strada Patriarhiei spre strada 11 iunie;- voluntarii prezenti, care vor purta permanent masti de protectie si manusi, vor oferi credinciosilor materiale de dezinfectare si igiena.Programul liturgic:Duminica, 25 octombrie, la ora 07.00, Sfintele Moaste ale Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, vor fi scoase din Catedrala Patriarhala si asezate in baldachinul de pe Colina Bucuriei alaturi de moastele Sfantului Stelian - Ocrotitorul copiilor, ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena si ale Sfantului Nectarie. Intre orele 9.00-12.30, va fi oficiata Sfanta Liturghie la Altarul de vara din incinta Catedralei Patriarhale.Luni, 26 octombrie, la sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, de la ora 09.30, se va savarsi Sfanta Liturghie la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala.Marti, 27 octombrie, la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, incepand cu ora 09.00, la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala va fi savarsita Sfanta Liturghie arhiereasca de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, impreuna cu cei 3 episcopi vicari din Bucuresti, cativa preoti si diaconi.Pentru asigurarea respectarii normelor sanitare cu privire la distantarea fizica de 1,5 m, la slujbele oficiate in perioada 25 - 27 octombrie la Altarul de vara de pe Colina Bucuriei vor putea participa maxim 200 de persoane.Reintroducerea Sfintelor Moaste in Catedrala Patriarhala se va face la sfarsitul zilei de 27 octombrie, dupa inchinarea ultimului credincios.Televiziunea si radioul Trinitas vor transmite toate slujbele religioase de la Catedrala Patriarhala.