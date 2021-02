Cum l-au amendat protestatarii pe seful Jandarmeriei Capitalei. Sentinta rara la Tribunalul Bucuresti

Ce a solicitat asociatia

Primul proces

Dreptul la liberul acces la informatii

Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti."Admite in parte cererea astfel cum a fost modificata. Aplica conducatorului paratei () o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat. Obliga parata () la plata catre reclamant () a unei penalitati de 100 lei/zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in sentinta civila nr. 1113/19.05.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal.Respinge ca neintemeiata solicitarea reclamantei de plata a paratei la plata cheltuielilor de judecata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucuresti- Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal", este minuta Tribunalului Bucuresti, conform portalului instantelor. 1. Dimensiunile aproximative ale bazei de date cu inregistrarile audio-video efectuate de institutie la adunarile publice din Bucuresti si din alta localitatea;2. Perioada in care se putea prezenta in institutie pentru a copia aceste inregistrari.Pentru ca Jandarmeria Bucurestia refuzat acest lucru, "Evolutie in Institutie" s-a adresat instantei, care le-a dat dreptate, in mai 2020, conform portalului instantelor. "Admite in parte actiunea. Obliga paratul sa raspunda motivat solicitarii reclamantei, inreg. cu 258.724/29.11.2019 comunicata prin email", au decis judecatorii."Apreciaza Tribunalul ca nu exista motive de legalitate pentru ca paratul sa refuze comunicarea informatiilor publice solicitate, intrucat aceste informatii nu sunt exceptate de la comunicare", motiva instanta Totusi, magistratii au stablit ca Jandarmeria sa comunice doar raspunsul la prima solicitare."Constitutia Romaniei si Legea 544/2001, instituie dreptul cetateanului de a avea acces liber si neingardit la informatii publice, cu conditia de a nu fi afectate alte drepturi.Retine asadar instanta ca scopul legii, in ce priveste comunicarea unui atare tip de informatii are in vedere strict luarea la cunostinta a acestora, in vederea asigurarii transparentei activitatii institutiei.Referitor la capatul 2 al cererii, se observa ca aceste inregistrari, pot contine informatii care nu sunt destinate publicitatii, iar continutul lor poate sa se incadreze in categoria informatiilor exceptate de la comunicare potrivit art. 12 din cuprinsul aceleiasi legi, prin urmare se va admite actiunea, in parte, asupra capatului 1 al cererii.Va obliga paratul sa raspunda motivat solicitarii reclamantei, inregistrata cu 258.724/ 29 noiembrie 2019 comunicata prin email", conchidea instanta.