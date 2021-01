Desi au fost mii de oameni la Sinaia, care au incalcat regulile anti-pandemice, jandarmii au dat doar sase amenzi

Conform datelor furnizate Agerpres de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, la Sinaia, statiune in care mii de turisti au stat la cozi imense pentru a urca pe partiile din golul alpin, au actionat 20 de jandarmi , astfel incat instalatiile de transport pe cablu sa poata fi folosite in siguranta.In acest context, jandarmii au aplicat sase amenzi in valoare de cate 500 de lei pentru nepurtarea mastii de protectie.City managerul Primariei Sinaia, Marian Panait, a declarat pentru Agerpres ca peste 5.000 de turisti au urcat pe partiile din golul alpin, autoritatile locale cerand suplimentarea efectivelor de jandarmi pentru a se asigura respectarea masurilor impuse in contextul pandemic.In aceste conditii, la statiile de imbarcare de la instalatiile de transport pe cablu s-au format cozi imense, iar turistii au asteptat in anumite zone chiar si aproape doua ore pentru a urca pe munte.Pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, turistii au postat poze in care se poate observa cum sute de persoane stau la cozi la statiile de imbarcare ale instalatiilor pe cablu.