VIDEO Femeie confirmata cu COVID-19, fara masca de protectie, depistata de jandarmi intr-o statie de tramvai din Arad

Femeia a fost amendata cu 2.000 de lei pentru ca nu a respectat masurile de prevenire a raspandirii SARS-COV-2 si perioada de izolare si va fi cercetata si pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Arad, un echipaj de jandarmi a depistat intr-o statie de tramvai o femeie de 52 de ani din Arad, care nu purta masca de protectie sanitara, conform prevederilor legale.Jandarmii i-au solicitat femeii sa prezinte un document de identitate si i-au adus la cunostinta faptul ca a incalcat o prevedere legala si urmeaza sa fie sanctionata. Femeia a refuzat cu insistenta sa dea relatii cu privire la datele de identitate. Dupa ce i s-a spus ca va fi dusa la sediul Politiei pentru stabilirea identitatii, aceasta a cedat si le-a oferit jandarmilor datele solicitate.In urma verificarilor efectuate, jandarmii au descoperit ca pe numele femeii exista o alerta de tip suspiciune persoana infectata cu coronavirus , astfel ca s-a luat legatura cu Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Arad, pentru confirmarea alertei. Conform autoritatii respective, femeia este declarata pozitiva la virusul SARS Cov-2 si figura in izolare la locul declarat, in perioada 24 octombrie - 6 noiembrie.Jandarmii au intocmit pe numele femeii acte de sesizare necesare organelor de urmarire penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, si au aplicat o amenda contraventionala in valoare de 2.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-Cov-2, respectiv nerespectarea perioadei de izolare.Conform prevederilor legale, femeia va ramane in izolare la locul declarat, pana la finalizarea perioadei.