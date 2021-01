Fost jandarm din Suceava, care a participat si la misiunea din Kosovo, mort de coronavirus. Avea 42 de ani si nu prezenta comorbiditati

"Anul 2021 a inceput cu o veste foarte trista. In prima zi a anului, un fost jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava a incetat din viata, la varsta de doar 42 de ani, fiind rapus de COVID-19. Neculai Prostire a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2, iar dupa cateva zile, pe data de 19 decembrie, a fost internat la Spitalul Judetean Suceava, sectia ATI, cu saturatia de oxigen foarte scazuta. Acesta nu prezenta alte comorbiditati", a transmis, sambata, Jandarmeria Suceava.Din anul 2004 pana in anul 2012, barbatul si-a desfasurat activitatea in domeniul ordinii si sigurantei publice, debutand in cadrul Grupei de Supraveghere si Interventie Falticeni.In perioada decembrie 2010- iunie 2011 a participat la misiunea internationala de mentinere a pacii in provincia Kosovo."In aceste momente de tristete, ne manifestam regretul fata de pierderea fostului nostru camarad si transmitem sincere condoleante familiei! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace", au mai transmis jandarmii din Suceava.CITESTE SI: Un ministru din Canada si-a dat demisia din functie, dupa ce a plecat in vacanta in Caraibe, in ciuda restrictiilor