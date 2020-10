Galati: Doua persoane infectate cu SARS-COV-2, aflate intr-o localitate in carantina, prinse de jandarmi cand incercau sa mearga la un priveghi

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati, marti seara, echipajul de jandarmerie aflat in filtrul instituit pe DN 25, strada Blajenii de Sus din comuna Ivesti, a observat un autoturism care se deplasa catre punctul de iesire din zona de carantina. Autoturismul a fost oprit, iar in acesta se aflau un barbat de 27 de ani si o femeie de 24 de ani, ambii avand domiciliul in zona carantinata."Fiind intrebati despre motivul deplasarii si directia in care intentioneaza sa mearga, cei doi au comunicat jandarmilor ca solicita sa iasa din zona de carantina pentru a merge la priveghiul unei rude. In momentul in care jandarmii au verificat lista persoanelor aflate in carantina au observat ca cei doi figureaza ca fiind infectati cu virusul SARS CoV-2 si carantinati la domiciliu", se arata in comunicat.Sursa citata a mentionat ca persoanele au fost duse la domiciliul declarat pentru carantina, iar pe numele acestora a fost intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Cercetarile sunt continuate de catre politie