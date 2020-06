Grupul de Comunicare Strategica: Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 403 sanctiuni contraventionale, in valoare de 128.400 de lei

Ziare.

Potrivit sursei citate, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, sambata, 3 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod penal.Totodata, sambata, 64 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada de 14 zile.GCS reaminteste cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale.Pana la data de 20 iunie, au fost raportate 1.503.319 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Regatul Unit, Spania, Italia, Franta si Germania.