VIDEO Ploiesti: Patru barbati s-au batut pe strada dupa ce unul dintre ei a lovit un copil

Scandalul a izbucnit in jurul orei 22, in zona unor blocuri de locuinte situate in apropiere de sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, iar scandalagiii s-au alergat pana in intersectia din apropiere, unde au interveni jandarmii."In data de 11.09.2020, in jurul orelor 22.10, un echipaj de jandarmi aflat in exercitarea atributiunilor de serviciu, a intervenit in zona de vest a municipiului Ploiesti la intersectia strazilor soseaua Vestului cu Gheorghe Grigore Cantacuzino pentru aplanarea unei altercatii iscate pe fondul unui conflict spontan intre mai multi tineri care se loveau reciproc. Jandarmii au intervenit prompt, au aplanat conflictul si au identificat faptuitorii" a transmis, sambata, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges.