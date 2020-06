Jandarmeria Bucuresti trebuie sa faca publice facturile emise in ultimii 5 ani pentru achizitiile de autovehicule si autospeciale

Sursa: Portalul instantelor

O femeie, sustinatoare a asociatiei "Evolutie in institutie", solicitase aceste informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, dar Jandarmeria a refuzat sa-i raspunda. Asa ca s-a adresat judecatorilor.Doua instante, Tribunalul Bucuresti (28 octombrie 2019) - prima instanta si Curtea de Apel Bucuresti (15 iunie 2020)- decizie definitiva, au decis ca Jandarmeria trebuie sa comunice aceste date.," este o parte din minuta Tribunalului Bucuresti, ramasa definitiva in aceasta saptamana.Judecatorii Tribunalului Bucuresti care au admis in prima instanta solicitarea au explicatprevederile Legii 544/2001.Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice informatii de interes public, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.In conformitate cu art.2 din Legea nr. 544/2001, prin informatii de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.De asemenea instanta retine ca art. din legea 544/2001 prevede ca "".Tribunalul si Curtea de Apel au constatat ca informatiile solicitate privesc activitatea Jandarmeriei si rezulta din activitatea acesteia.," motiveaza Tribunalul Bucuresti.