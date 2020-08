Jandarmeria dezminte informatiile conform carora ar fi impartit masti si gel dezinfectant participantilor la priveghiul interlopului Florin Mototolea

"In legatura cu informatia lansata in spatiul public, conform careia Jandarmeria distribuie masti gratuite la un eveniment privat din Capitala, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:Afirmatia la care se face referire este falsa. Jandarmeria Capitalei a recomandat organizatorilor evenimentului privat sa distribuie participantilor materiale de protectie a sanatatii individuale. Mastile de protectie si materialele dezinfectante au fost puse la dispozitia participantilor de catre organizatorii evenimentului privat.Recomandarile consecvente ale Jandarmeriei au fost de respectare a masurilor de protectie a sanatatii individuale si a normelor legale in vigoare, pentru a preveni situatii care sa constituie factor de risc pentru comunitate", a transmis Jandarmeria Bucuresti.