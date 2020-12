Ce spune Jandarmeria despre amenzile din noaptea de Revelion: "Nu vom face nici de data aceasta foarte multe exceptii"

"In fiecare an, in perioada sarbatorilor intensificam numarul de forte. Nici acest an nu face exceptie. Pe langa pericolele din fiecare an in aceasta perioada, avem si context pandemic, avem in continuare restrictii. Nu ne relaxam si sfatuim si cetatenii sa nu se relaxeze prea mult, pentru ca e importanta sanatatea", a declarat la Digi24 Alexandru Iacob, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti.Ramane in vigoare interdictia de deplasare 23.00 - 5.00, cu exceptiile prevazute de lege.Intrebat daca se vor da amenzi si de Revelion, el a raspuns: "Ori de cate ori am constatat o incalcare a legii, nu am fost ezitanti. Pentru sanatatea colectiva, nu vom face nici de aceasta data foarte multe exceptii, pentru ca indemnam pe toata lumea sa respecte regulile. Incepem cu exemplul personal. Vedem jandarmi cu masca, manusi, pastram distanta fizica si indemnam pe toata lumea sa faca la fel".Citeste si: